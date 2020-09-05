Пара, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака

60-летие брака Люсиль и Марвин Стоун отпраздновали фотосессией. Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Пара из штата Небраска, США, отметившая 60 лет со дня свадьбы трогательной фотосессией, поделилась секретом счастливого брака.
Как рассказала в своем Instagram автор фотосессии фотограф Кэти Отри, 81-летняя Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун дали следующие советы для благополучной семейной жизни:
1. Тяжело работайте.
2. Будьте добры друг к другу.
3. Думайте, прежде чем говорить.
4. Полагайтесь на силы друг друга для преодоления своей слабости.
5. Будьте сильны в своей вере.
На празднование годовщины Люсиль надела свое свадебное платье, которое сшила сама, а Марвин был в черном смокинге с галстуком-бабочкой, которые он также надевал в день свадьбы ровно 60 лет назад. Пара держалась за руки и танцевала.
81-летняя Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун отметили 60 лет совместной жизни фотосессией Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и Марвин Стоун вместе 60 лет Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Пара из Небраски поделилась секретом счастливого брака Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и Марвин Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Марвин Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Люсиль Стоун и 88-летний Марвин Стоун танцевали во время фотосессии Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Фотосессия Люсиль Стоун и Марвин Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая пожилая пара в мире попала в книгу рекордов Гиннесса и раскрыла секрет долгого брака .
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