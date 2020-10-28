Обучение психологии: какую главную ошибку допускают студенты и как этого избежать

Основатель Академии практической психологии Игорь Погодин делится своим мнением по поводу того, как правильно обучаться психотерапии и какую ошибку допускают студенты.

Я часто получаю вопросы от людей, которые обучаются психологии и психотерапии в формате: "Я уже много чему научился. Прошел курсы по психоанализу, гештальт-терапии, экзистенциальной терапии и т.д. Скажите, чему еще мне нужно научиться, чтобы стать хорошим специалистом?"

Этот вопрос появляется из-за неуверенности человека в своих способностях. Он уже много чего знает и, возможно, умеет, но до сих пор не чувствует себя профессионалом. Первое, что я делаю в такой ситуации – даю понять человеку, что это вообще не тот путь, по которому ему нужно идти.

Я считаю, что в каждой профессии есть два подхода. Например:

Вы хотите стать художником – используете один подход.

Вы хотите стать художником-ремесленником – второй подход.

Конечно, в первую очередь подход, который выбираете вы, влияет на принципы самого обучения.

Как это работает в психологии:

Если вы хотите стать психологическим консультантом, то точно есть смысл понемногу углубиться в каждое направление. Выяснить, как они работают, и какие принципы используют. Этого достаточно, чтобы успешно работать в сфере психологического консалтинга. И я считаю, что действительно хорошим терапевтом при таком подходе стать нельзя. Это мое мнение и я очень часто встречаюсь с его подтверждением в своей практике.

Уже более 20 лет я преподаю гештальт-терапию. 6 лет сам обучался групповому анализу. И еще много направлений. Каждой программе я посвящал довольно длительное время. И сделал вывод, что стратегия обучения, при которой человек пытается поднабраться всего по чуть-чуть – тупиковая.

Чем отличается художник от художника-ремесленника?

Сформированностью мышления. Принцип хаотичного обучения не подразумевает сформированности. Он больше осколочный. Вы много чего знаете, но ничего толком. И если вы хотите стать действительно хорошим художником, есть смысл сфокусироваться в большей степени на чем-то одном.

Выберите одно направление психотерапии. Более того, есть смысл выбрать одну основную для себя стилистику внутри этого направления. Я думаю, что сами обучающие организации, которые выпускают разных экспертов в области психологии, должны работать в одной методологии. Так студенты получают возможность с каждым семинаром становится лучше и сильнее. Если изучается один метод, обучение суммируется с каждой новой сессией. Вы углубляетесь в саму профессию. У вас появляется свобода и формируется уникальный способ мышления, свойственный специалистам этого направления.

Только в этом случае вы сможете созидать. НЕ использовать бездумно шаблонные техники, применяя их ко всем своим клиентам. И дело здесь не принципах курсов по психологии и даже не в цене на обучение. Все зависит именно от вашего подхода.

Я часто встречаюсь с коллегами, которые утверждают что-то подобное:

"К каждому своему клиенту я применяю разные техники. Более того, я меняю направление. С одним человеком я гештальт-терапевт. С другим – мы лепим и рисуем. Я – арт-психолог. С третьим вообще более уместны какие-то телесные практики. Я очень много знаю, поэтому гибко ориентируюсь. Это позволяет мне давать людям именно то, что им нужно".

Звучит замечательно. Человек действительно много учился. Практика показывает, что умеет тоже много. Но, подобно самому специалисту, вы получаете только поверхностный эффект. Психолог слегка прошелся по всем направлениям. Соответственно, он может только слегка углубить вас в выбранное им направление. Это дает только поверхностное представление о себе. Углубится при таком подходе невозможно.

Что я предлагаю?

Думаю, что правильно будет и обучаться, и проходить свою собственную терапию в одном методе. Более того – в одной стилистике. Я искренне горжусь тем, что в Pogodin Academy нам удалось создать некую методологию, вокруг которой разворачиваются все события в академии – от краткосрочных онлайн-курсов до живого обучения психологии в Киеве.

У нас есть очень много преподавателей и терапевтов, которые работают в одной модели, но при этом отличаются стилистически. Что это значит? Все студенты видят гештальт-терапию с разных сторон и в то же время углубляются в одно и то же направление.

Теперь представим, что человек проходит обучение в одном ключе, но собственную терапию проходит у специалиста с совсем другими ценностями. Ключ работы принципиально отличается, пусть даже направление одно. Скорее всего, в голове у будущего психотерапевта все смешается. Не будет четкого понимания. Когда обучение и терапия соответствует друг другу – человек только углубляется и расширяет для себя границы.

Терапия НЕ должна тормозить обучение. Она должна ускорять его, быть логическим продолжением.

На своем YouTube-канале я делюсь основными методами работы, которые используем мы. Вы сразу можете использовать многие инструменты в своей жизни уже после просмотра ролика. Это некая удаленная терапия, которая поможет вам взглянуть на многие обыденные вещи под новым углом. Попробуйте сейчас.