Мы с вами провожаем очень тяжёлый год. И, глядя на год Наступающий, в своих ожиданиях будущего, всех нас можно условно разделить на пессимистов и оптимистов. Именно поэтому я и предлагаю, в преддверии Нового Года пройти очень короткий тест. Его цель – понять, какого именно будущего вы склонны ожидать в ближайшие 12 месяцев: наилучшего (перевод с латыни слова "Оптимизм"), или наихудшего (именно так переводится "Пессимизм", с той же латыни). А, возможно, вам свойственен тот самый "Реализм", к которому сегодня так любят себя относить многие наши сограждане.

Итак, всего 20 вопросов, на которые необходимо отвечать только "Да", или "Нет".

Поехали:

1. Любите ли вы путешествовать?

2. Хотелось бы вам еще чему-нибудь научиться помимо того, что уже умеете?

3. Вы часто принимаете снотворное, или успокоительное?

4. Нравится ли вам ходить в гости, и принимать гостей?

5. Часто ли вам удается предсказать надвигающиеся неприятности?

6. Не кажется ли вам, что друзья сумели добиться в жизни большего, чем вы?

7. Находится ли вы время для каких-то спортивных занятий?

8. Считаете ли вы, что судьба несправедлива к вам?

9. Беспокоит ли вас возможная глобальная экологическая катастрофа?

10. Согласны ли вы с тем, что научный прогресс создает больше проблем, чем решает?

11. Удачно ли вы выбрали профессию?

12. Вы застраховали свое имущество?

13. Согласились бы вы на переезд в другой город, если бы там вам предложили интересную работу?

14. Довольны ли вы своей внешностью?

15. Часто ли вас беспокоят недомогания?

16. Легко ли вам освоиться в незнакомой обстановке, или найти свое место в новом коллективе?

17. Считают ли вас окружающие энергичным, деятельным человеком?

18. Верите ли вы в бескорыстную дружбу?

19. Существуют ли для вас личные хорошие приметы – счастливые числа, удачные дни недели и т.п.?

20. Верите ли вы в то, что каждый человек – кузнец своего счастья?

Теперь подведём итоги:

Поставьте 1 балл за ответ "Да" на вопросы 1, 2, 4, 7, 11 и с 13 по 20;

и 0 баллов за ответ "Нет" на эти же вопросы.

Поставьте 1 балл за ответ "Нет" на вопросы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;

и 0 баллов за ответ "Да" на эти же вопросы.

Подсчитайте очки. Если вы набрали:

От 0 до 4 баллов

Похоже, что вам изрядно досталось от жизни в этом году, и вы уже не ждете от неё ничего хорошего. Невзгоды вы считаете неизбежными, а радости – случайными. Жалость к себе и недоверие к людям мешают вам радоваться жизни. Чтобы немного встряхнуться и прийти в норму, составьте себе список главных целей и задач на ближайшие 12 месяцев. Возможно вам необходимо приобрести новую профессию, или всерьёз заняться пошатнувшимся здоровьем.

Расставьте для себя приоритеты и начинайте действовать. Бездействие в такой ситуации – главный враг.

От 5 до 9 баллов

Здесь можно сделать вывод, что вы тот человек, который в уходящем году растерял изрядную долю своего оптимизма. Огорчения и несбывшиеся надежды во время карантина часто портили вам настроение. Возможно причина этого кроется в том, что вы не столько стремились к цели, сколько старались избежать возможных неудач. Поэтому и без провалов не обошлось. Ведь когда ждешь неприятности, они очень часто случаются. Постарайтесь в наступающем году больше внимания уделять тому, что вы хотите получить. И учитесь реагировать только на те результаты, которые вам нужны. Уверен, что у вас достаточно сил, чтобы многое изменить в лучшую сторону.

От 10 до 14 баллов

Поздравляю, вы – Реалист! Здравомыслящий человек, наиболее объективно реагирующий на всё происходящее вокруг вас. Вы умеете ставить перед собой реальные цели и добиваться их. На мир смотрите без розовых очков, но и не преувеличиваете существующие проблемы. Для своих друзей и близких вы надежная опора, потому что способны не драматизировать пустяки, и в тоже время, не теряете голову от любого успеха.

От 15 до 18 баллов

Несмотря на пандемию, вы явно преисполнены оптимизма, умея видеть в событиях и людях хорошие стороны, несмотря ни на что. Печаль посещает вас редко, так как это чужая для вас эмоция. Однако такая позиция чревата некоторым недопониманием с окружающими, которые могут не разделять ваш искренний оптимизм. Иногда вам стоит задуматься над причинами как их недовольства, так и своей категоричной уверенностью в полном успехе. Если подобные конфликты имеют место, их важно разрешать корректно.

От 19 до 20 баллов

Вы уверены, что коронавирус вам нипочём! Ваш оптимизм просто бьет через край. Неприятности для вас словно и не существуют, да вы от них просто отмахиваетесь, спеша навстречу новым позитивным эмоциям. Однако задумайтесь: не слишком ли вы легкомысленны в своём подходе к жизни? Не исключено, что недооценка серьезных проблем однажды заставит вас столкнуться с неожиданными проблемами.

Подводя же итоги этого года вообще, и данного теста в частности, хочу всем пожелать в наступающем году оставить всё плохое и безрадостное в прошлом. Пусть Новый Год принесёт каждому из нас решение всех его насущных проблем, радость от новых встреч и взаимную теплоту от общения с родными и близкими! Ведь любому из нас, чтобы воспрянуть духом, иногда достаточно просто начать ценить те маленькие радости, которые дарит жизнь каждому из нас. А чувство благодарности за это, обязательно поможет вам изменить свой пессимистический взгляд на более светлый и позитивный!

Всем хорошего Нового Года!

Благодарю за внимание!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.