Не поступайте так! Топ-5 ошибок, которые разрушают отношения

По мнению психологов, продолжительность отношений зачастую зависит от нас самих, а причины расставания у многих пар очень похожи.

Так, большинство мужчин и женщин допускают определенные ошибки, которые способны незаметно разрушить отношения. О пяти самых распространенных из них расскажет OBOZREVATEL.

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1. Вы не делитесь тем, что для вас важно

Именно доверие и искренность делают людей по-настоящему близкими. Конечно, это не означает, что нужно нагружать своего любимого человека всем потоком сознания. Делитесь с ним том, что для вас действительно важно, интересуйтесь его мнением. В то же время стремитесь уметь слушать и слышать вторую половину. Если вам что-то не нравится в поведении человека, лучше сказать ему об этом спокойно и без претензий. Именно так поступают взрослые люди, которые по-настоящему ценят и любят друг друга.

2. Забудьте о прошлом

Конечно, вы не построите хороших новых отношений, если не вынесете уроки из прошлых. Так, обиды, претензии, убеждение, что все мужчины / женщины могут предать в любой момент, постепенно разрушают ваши отношения.

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3. Не думайте, что отношения – это праздник

Многие люди, которые живут в одиночестве, верят, что когда однажды они встретят свою любовь, то серые скучные будни сменит вечный праздник. В такой ситуации человека неизменно ждет разочарование, поскольку в реальных отношениях люди почти всегда сталкиваются с трудностями. Не нужно бояться их, ведь именно они помогают выйти на новый уровень в отношениях.

4. Не подстраивайтесь под партнера

Если в отношениях вы пытаетесь быть кем-то другим, вряд ли у вас получится быть счастливым в любви. Если вы мечтаете быть вместе с по-настоящему родной душой, просто будьте собой в отношениях.

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5. Не стремитесь переделать человека

Мало кто выдержит партнера, который изо всех сил будет пытаться изменить свою вторую половину: например, водить в театры, на выставки или громко восхищаться чужими успехами, намекая любимому человеку, что он далек от совершенства. В отношениях нельзя диктовать свои правила, ведь у всех есть недостатки, но при этом есть и достоинства, за которые стоит ценить человека.

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