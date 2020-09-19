Названы три знака Зодиака, которым грозит депрессия

Астрологи сообщают, что 19 сентября впасть в депрессию могут все представители знаков Зодиака, однако особенно великому риску подвержены Близнецы, Рак и Весы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Представители этого знака Зодиака никак не смогут прийти к внутренней гармонии, для них день будет казаться чересчур сложным. Их будет раздражать любой пустяк. Совет: чтобы избегать негативных последствий, необходимо найти дело, которое принесет только радость: рисование, вышивка, готовка и уборка, то, что душа пожелает.

Рак (22.06 – 22.07)

В этот день Раки могут впасть в депрессию из-за общения с другими представителями знаков Зодиака. Они буквального будут страдать от каждого их слова. Совет: рекомендуем Ракам сконцентрироваться на генеральной уборке, именно она отвлечет их от дурных мыслей.

Весы (24.09 – 23.10)

Принимая какое-либо решение, Весы будут метаться из стороны в сторону, обвиняя окружающих в своих неудачах. Сохранить энергию и отношения с близкими поможет работа на благо. Совет: начинайте делать добро, так, представители этого знака смогут улучшить себе настроение и уберечь себя от подавленности и хандры.

Ранее OBOZREVATEL писал, каким знакам Зодиака важно избегать нервозности и резких действий.