Найден уникальный способ распознать депрессию

Учеными был создан программный алгоритм, который должен выявить депрессию у человека на основе его профиля в Facebook.

Исследователи проанализировали данные 683 пациентов, обратившихся в отделение экстренной медицинской помощи при Пенсильванском университете. Базой для постановки диагноза послужили посты людей, которые они писали в течение полугода, об этом сообщается в научном журнале PNAS.

По данным ученых, в 114 из 683 участников была диагностирована депрессия. При этом слова, которые они использовали для своих постов в соцсетях, отличались от слов других пациентов.

Так, люди, страдающие на глубокую депрессию, чаще использовали слова "я" и "мне", что, по мнению исследователей, говорит о том, что эти люди были сильно заняты собой. Кроме того, в своих постах пациенты часто описывали признаки депрессивного состояния, употребляя слова "слезы", "плакать", "боль". Также их сообщения часто были враждебными и содержали слова "ненависть" и " фу ".

При помощи алгоритма ученые смогли идентифицировать депрессию только у 70% тех, кто ею страдал. Но они надеются, что благодаря своей работе смогут действительно когда-нибудь помочь людям, страдающим этой болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в результате исследований выяснили, какое средство больше других помогает от депрессии .