Как только вы поймете, что ваше тело не помойка и его нужно любить, путь к стройности и упругости сократится!

Как же часто мы идем в обход к этому красивому телу, срываясь на поворотах.

Мы можем быть какими угодно: худыми и толстыми, подтянутыми и не очень, с плоским животом в кубиках, или округлым и женственным, и все это будет красиво, но при этом важно любить свое тело! Болезненные сдвиги в одну или другую сторону повсюду. Рыхлая кожа, дряблые мышцы, оплывшие жиром органы, не гибкие суставы. Это то, к чему мы сознательно доводим свой организм! Ни это ли свидетельство ненависти к тому, что является самым ценным. Да, ненависти к нашему телу, которое мы загоняем самостоятельно в тупик и болезни.

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В таком режиме, пытаясь приучить себя к ЗОЖ и спортзалу мы постоянно терпим поражение. Не понимая почему тянем бесконечно в рот то, что тянуть туда нельзя и то, что мы себе не раз запрещали. Кажется, ненавидя свое тело, мы постоянно наказываем его, сваливая туда весь хлам.

Да, мы заедаем булочками, круассанами и хорошо прожаренным стейком печаль, грусть, тоску, неразделенную любовь и отсутствие денег. От тортиков, пирожков, бутербродов мы получаем не только удовольствие, но и радость, счастье, хорошее настроение, значимость и уверенность. За лишними килограммами мы прячем свою агрессию и сексуальность, с которыми не знаем, что делать, маскируем неумение говорить нет и защищать свою территорию...

Мы не всегда понимаем, почему кладем в рот пятый кусок шарлотки, уплетаем в несознанке третью тарелку пельменей, несмотря на то, что уже тошнит, намазываем очередной бутерброд и говорим себе, что этот раз точно будет последний.

За едой стоит мноооого психологических привязок и нарушений. И какой ни будь умный дядя или тетя напишет статью об этом и мы ее прочтем, пометив важное, или возможно кто-то скажет нам в личной беседе все секреты и укажет на травмы, и мы кивнем головой, сдуемся или задумаемся, а кто-то возможно даже проработает их, и научится получать счастье, хорошее настроение, секс и уверенность другими путями, и полюбит свое тело, но... сколько людей останутся в непонимании и будут страдая продолжать запихивать в свое тело лишнее тесто, искусственное мясо, фаст фуд, в нереальных количествах, срываясь с очередной диеты или системы питания, испытывая чувство вины, стыда и угрызения совести. Сколько людей останутся сидеть на диване с собранной в спортзал сумкой, так туда и не добравшись...

Но перед очередным заходом в ЗОЖ, грустно понимая, что вы слетите с него на пятый день, проходя мимо столь притягательного тортика или гамбургера, задайте себе вопрос, как долго вы хотите быть здоровы? Как долго вы собираетесь жить? И жить не в коридорах под кабинетом врача с анализами холестерина и повышенного сахара, а в добром духе и здоровом теле. И если ответ будет звучать - долго и счастливо, забыв об анализах, что вполне ожидаемо, вспомните, что ваше тело не мусорное ведро, не помойка и свалка, а ваш самый ценный подарок, который требует соответственного ухода, топлива и любви... И все это вы можете дать ему, и все это подвластно каждому...

Если вы поймете, что ваше прекрасное тело не мусорное ведро, вы сократите путь к упругости, стройности и здоровью!

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