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Как узнать, нравится ли женщина мужчине: главные признаки

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Психология
1,1 т.
Названы главные признаки того, что вы нравитесь мужчине

Названы главные признаки того, что вы нравитесь мужчине. UkrMedia

Мужчины и женщины проявляют симпатию к противоположному полу по-разному. Одни упорные, другие – сдержанные. Бывают случаи, когда он стесняется, а ей кажется, что это симпатия.

Во время общения с мужчиной, который вам нравится, важно обращать внимание на небольшие детали, которые помогут прояснить ситуацию, пишет otnosheniya.temaretik.com.

Часто смотрит на вас

Он смотрит не только на одежду, грудь, ноги, но и в глаза. Если человек смущенно опускает взгляд при встрече ваших глаз, то это означает, что вы ему симпатичны. Общаясь с другими людьми, он будет поглядывать на вас. Рассказывая что-то, он будет интересоваться вашей реакцией.

Если человек часто смотрит на вас, то вы ему нравитесь

Если человек часто смотрит на вас, то вы ему нравитесь UkrMedia

Посылает сигналы жестами

Во время разговора он слегка наклоняет корпус тела к вам, внимательно слушает, улыбается. Он не будет возвращаться к вам спиной, его голова будет возвращена в вашу сторону. Влюбленный человек всегда заботиться о том, как он выглядит в присутствии дамы сердца – расправит плечи, начнет поправлять волосы, ремень, крутить пуговицы.

Искренний с вами

Об искренности улыбки свидетельствуют морщины вокруг глаз. Если их нет, то улыбка не от души, искусственная. Когда человек открыт с вами, то меняется его тембр голоса – он становится немного тише, меняется темп, в речи увеличиваются паузы.

Не спешит прощаться

Он всегда ищет темы для разговора, а при движении замедляет шаг, когда понимает, что вскоре нужно прощаться. Также мужчина обязательно будет искать еще один повод пообщаться с вами, если вы ему понравились.

Если человек хочет еще с вами встретиться, то вы ему симпатизируете

Если человек хочет еще с вами встретиться, то вы ему симпатизируете like.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо признаки, которые выдают неуверенного в себе мужчины.

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