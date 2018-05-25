Как сохранить отношения, если вы влюбились в другого: советы психологов

Находясь в романтических отношениях, большинство женщин активно строят совместные планы на будущее, надеясь, что их роман продлится всю жизнь.

Нередко бывает, когда, сама того не понимая, девушка начинает интересоваться другим мужчиной. И, разумеется, что изменять она не планирует, а делать больно своему возлюбленному - тем более. Что же делать, когда справиться со своими чувствами к новому знакомому весьма сложно, а мысль о расставании с нынешним партером приводит в ужас? Психологи рассказали, как поступать в столь щекотливых ситуациях, чтобы не потерять себя и сохранить существующие отношения (если, конечно, они имеют ценность). Об этом пишет Cosmopolitan.

1. Отнеситесь к ситуации спокойно - это нормально.

Вы можете счесть себя ужасной женой или девушкой из-за того, что кто-то оказался интереснее актуального партнера. Но при этом не спешите считать себя исчадием ада, вы - нормальный человек, и переживаете ту же ситуацию, в которой бывали многие мужчины и женщины. То, что вы состоите в отношениях, не значит, что теперь не имеете права смотреть по сторонам.

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2. Контролируйте процесс.

Теперь, когда вы вернули веру в себя, стоит понять еще одну вещь. Фантазии - это хорошо, равно как и бабочки в животе при виде объекта страсти. Но это можно и нужно контролировать. Иначе получится, что вы с каждым днем все сильнее отдаляетесь от партнера в пользу нового интересного человека. Дайте бабочкам пролетать свой короткий век и не увлекайтесь.

3. Обратите внимание на себя.

Постарайтесь не думать все время только о нем, подумайте о самой себе. Эти чувства - возможность подумать об эмоциональном и психологическом состоянии. Навязчивые мысли - также отличный повод оценить нынешние отношения. Если все нормально, проводите больше времени с партнером, а не мечтайте о том, чего нет.

4. Подумайте, не чувствуете ли вы себя одинокой.

Если это так, если связь между вами и нынешним партнером ослабла, ему стоит об этом знать. Не нужно рассказывать о содержании своих фантазий, важно заострить внимание на том, чего вам не хватает и как можно это исправить.

5. Помните, что вы через многое прошли.

Пары, у которых было немало совместных испытаний, стараются остаться вместе, несмотря на очередные трудности. Перенаправьте свой пыл с другого человека на отношения (если они, конечно, того стоят). В итоге выиграют все: и вы, и он, и, возможно, объект вашего интереса.

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