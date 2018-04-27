Как понять серьезность намерений: 4 верных признака влюбленности мужчины

Женщины всегда ожидают, что на пути к развитию отношений мужчина будет делать первые шаги самостоятельно. Но даже когда между объектами симпатии налаживается контакт, понять серьезность намерений парня бывает очень нелегко.

Многие девушки еще на начальных стадиях любовных романов начинают грезить о будущей свадьбе, семье, детях и совместной счастливой жизни. Порой разные взгляды на отношения могут доставлять разочарование, ведь Ваш мужчина совершенно не был настроен на столь стремительное развитие событий. Как понять чего от Вас хочет объект симпатии и насколько серьезны его намерения? Существует как минимум четыре признака, которые говорят о том, что молодой человек действительно влюблен, пишет женский журнал Cosmopolitan.

Обратите внимание на поведение своего мужчины - это лучший индикатор его чувств. Если в Ваших отношениях присутствуют такие моменты - поздравляем! Мужчина однозначно влюблен.

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Он планирует ваш совместный отпуск за несколько месяцев.

Если он думает о приближающемся отдыхе и не избегает обсуждений ближайших планов на отпуск, значит, явно хочет быть их частью, что, соответственно, говорит о его чистых и искренних чувствах.

Он в восторге от Ваших причуд.

Когда парень неровно к Вам дышит, он может, к примеру, броситься обнимать Вас, пока Вы танцуете дурацкие танцы, колдуя над борщом на кухне. Его умиляют все Ваши ужимки, заскоки и причуды.

Он связывает свои амбиции с Вами.

Он заявляет, что торопится на работу, чтобы ударно потрудиться на благо вас обоих? Это верный знак, что он уже вписал Вас в свою красочную и амбициозную картину будущего.

Он вливается в Вашу семью.

Любой парень может сказать, что не против создать семью. Но если он рвется поиграть с Вашим младшим братом или позаботиться о бабушке, значит, хочет видеть свою даму счастливой.

Ранее "Обозреватель" публиковал советы, которые помогут женщинам признаться в своих чувствах мужчине и первыми пригласить его на свидание.