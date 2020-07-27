Как побороть раздражительность: лучшие советы психологов
Чтобы победить раздражительность, для начала стоит проверить, насколько здоров ваш образ жизни. Фото: Pixabay
Повышенная раздражительность, состояние, при котором "все бесит" и от которого человек регулярно страдает в течение определенного времени, может быть симптомом психологических проблем или даже проблем со здоровьем.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как, согласно рекомендациям психологов, эффективно бороться с этой проблемой.
Что такое раздражительность
Человек, который постоянно испытывает раздражение даже по самому незначительному поводу, сам себе отравляет жизнь, поскольку такое поведение препятствует гармоничному общению с близкими, мешает в работе и попросту лишает привычных радостей.
Раздражение может в определенные моменты чувствовать каждый, но бить тревогу стоит в том случае, если она преследует человека регулярно, мешая нормальной жизни.
Раздражение может испытывать каждый, не всегда это повод для тревоги Фото: Pixabay
Причины раздражительности
Раздражительность могут провоцировать:
психологические факторы (временный и хронический стресс, серьезные психологические состояния, при которых требуется наблюдаться у специалиста, например, биполярное расстройство);
физиологические факторы (недостаток сна, болезнь, неправильное питание, боль, инфекции, гормональные нарушения и т.п.).
Также у женщин раздражительность могут вызывать предменструальный синдром, синдром поликистозных яичников, менопауза.
Как побороть раздражительность
Во-первых, нужно проследить, достаточно ли вы спите, правильно ли питаетесь, достаточно ли двигаетесь и соблюдаете ли здоровый режим дня. Также раздражительность может вызывать прием некоторых лекарственных препаратов: возможно, их стоит заменить на другие или совсем отказаться от них.
Полезно вести дневник, который поможет вам следить за качеством и количеством питания, тренировок и сна. Наблюдение и забота о самом себе помогут в решении проблемы.
Также, чтобы не испортить отношения с близкими, полезно поговорить начистоту, объяснив, что ваше поведение – это не проявление неприязни, а результат обстоятельств или процессов, которые происходят внутри вас.
Решить проблему раздражительности помогут специальные техники Фото: Pixabay
Что делать во время и после приступов раздражения
Дышать, стараясь делать долгий выдох, – это поможет расслабиться.
Постараться отвлечься на что-то, чтобы отвести мысли от раздражителя.
"Выбросить" негативные эмоции без вреда для окружающих, покричав в подушку, порвав ненужную бумагу и т.д.
Тренироваться ловить паузу между тем, что раздражает, и реакцией на это, принимая более правильное решение.
Развивать навыки принятия и осознанности, применяя техники, о которых можно узнать из профильной литературы, тренингов, занятий, различных приложений.
Если своей раздражительностью вы могли обидеть кого-то, очень желательно извиниться. И главное – спланировать, как вы поступите в следующий раз в подобной ситуации.
Если вы чувствуете, что не в силах справиться с проблемой самостоятельно, обратитесь к специалисту. Это поможет предотвратить тот вред, который раздражительность может принести вашей жизни.
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