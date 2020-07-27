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Как побороть раздражительность: лучшие советы психологов

Анна Паскевич
Психология
1,0 т.
Чтобы победить раздражительность, для начала стоит проверить, насколько здоров ваш образ жизни

Чтобы победить раздражительность, для начала стоит проверить, насколько здоров ваш образ жизни. Фото: Pixabay

Повышенная раздражительность, состояние, при котором "все бесит" и от которого человек регулярно страдает в течение определенного времени, может быть симптомом психологических проблем или даже проблем со здоровьем.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как, согласно рекомендациям психологов, эффективно бороться с этой проблемой.

Что такое раздражительность

Человек, который постоянно испытывает раздражение даже по самому незначительному поводу, сам себе отравляет жизнь, поскольку такое поведение препятствует гармоничному общению с близкими, мешает в работе и попросту лишает привычных радостей.

Раздражение может в определенные моменты чувствовать каждый, но бить тревогу стоит в том случае, если она преследует человека регулярно, мешая нормальной жизни.

Раздражение может испытывать каждый, не всегда это повод для тревоги

Раздражение может испытывать каждый, не всегда это повод для тревоги Фото: Pixabay

Причины раздражительности

Раздражительность могут провоцировать:

  • психологические факторы (временный и хронический стресс, серьезные психологические состояния, при которых требуется наблюдаться у специалиста, например, биполярное расстройство);

  • физиологические факторы (недостаток сна, болезнь, неправильное питание, боль, инфекции, гормональные нарушения и т.п.).

Также у женщин раздражительность могут вызывать предменструальный синдром, синдром поликистозных яичников, менопауза.

Как побороть раздражительность

Во-первых, нужно проследить, достаточно ли вы спите, правильно ли питаетесь, достаточно ли двигаетесь и соблюдаете ли здоровый режим дня. Также раздражительность может вызывать прием некоторых лекарственных препаратов: возможно, их стоит заменить на другие или совсем отказаться от них.

Полезно вести дневник, который поможет вам следить за качеством и количеством питания, тренировок и сна. Наблюдение и забота о самом себе помогут в решении проблемы.

Также, чтобы не испортить отношения с близкими, полезно поговорить начистоту, объяснив, что ваше поведение – это не проявление неприязни, а результат обстоятельств или процессов, которые происходят внутри вас.

Решить проблему раздражительности помогут специальные техники

Решить проблему раздражительности помогут специальные техники Фото: Pixabay

Что делать во время и после приступов раздражения

  • Дышать, стараясь делать долгий выдох, – это поможет расслабиться.

  • Постараться отвлечься на что-то, чтобы отвести мысли от раздражителя.

  • "Выбросить" негативные эмоции без вреда для окружающих, покричав в подушку, порвав ненужную бумагу и т.д.

  • Тренироваться ловить паузу между тем, что раздражает, и реакцией на это, принимая более правильное решение.

  • Развивать навыки принятия и осознанности, применяя техники, о которых можно узнать из профильной литературы, тренингов, занятий, различных приложений.

  • Если своей раздражительностью вы могли обидеть кого-то, очень желательно извиниться. И главное – спланировать, как вы поступите в следующий раз в подобной ситуации.

  • Если вы чувствуете, что не в силах справиться с проблемой самостоятельно, обратитесь к специалисту. Это поможет предотвратить тот вред, который раздражительность может принести вашей жизни.

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