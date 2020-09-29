Гороскоп по картах Таро на 30 сентября для всех знаков Зодиака: как избежать проблем

Гороскоп на 29 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака рассказывает, какие перемены могут произойти в жизни каждого из них.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка рассказала, какой будет среда и что стоит делать, чтобы достичь заветной цели. Читайте эксклюзивный прогноз по картам Таро на OBOZREVATEL.

Овен

День порадует вас правильно организованной работой, и в этом есть и ваша большая заслуга, и ваших коллег. И пусть это будет не самый яркий и не самый интересный день в жизни, но достаточно стабильный и прогнозируемый, что не может не радовать.

Телец

Не стоит сейчас сидеть на месте, потому что вас зовут дороги и приключения, авантюры и новые впечатления. Хотя вы и привязаны к дому, но новые вызовы вам также нужны. И этот день именно для того, чтобы бросить себе вызов и оторваться от земли.

Близнецы

Вы поднимаетесь все выше и выше, и неожиданно для вас оказываетесь на другом уровне, а перед вами раскрываются совсем иные перспективы. Складывается впечатление, что вы переживаете период возрождения, и весь мир меняется вокруг вас.

Рак

Кому-то понятие "интуиция" не слишком понятно, а для вас это вполне реальный помощник. И сегодня ваше подсознание активно как никогда, оно просто как дополнительный рабочий орган, который будет выдавать на гора кучу полезных осознаний и подсказок.

Лев

Порадует семейная или личная жизнь. Близкие и любимые могут вам устроить какую-то приятную неожиданность, внезапный праздник или теплую встречу, которая придаст уверенности в том, что вы – таки счастливый человек, у которого прекрасное окружение, верные друзья и любящая семья.

Дева

Будущие свершения у вас уже в голове – вы себе представили их достаточно конкретно. Теперь осталось только сформулировать их в письменном виде, проставить сроки и наметить пути реализации. Словом, посвятите этот день детализации планов.

Весы

Сердце переполнено нежными чувствами, эмоции выплескиваются через край, затапливая все вокруг. Вашей любви хватит на то, чтобы заполнить нею все окружающее пространство, включая все населенные пункты и дачные участки поблизости.

Скорпион

Иногда сжечь все мосты за собой бывает весьма полезным актом, который побуждает вас идти вперед, не оглядываясь и не давая себе пути к отступлению. Вот и вы сейчас более подвержены деструкции, чем строительству – разрушаете все лишнее, расчищая территорию.

Стрелец

Вы можете попасть на какой-то небольшой праздник, встречу коллег или добрых друзей. В конце концов, устройте себе какое-то радостное событие, ведь вам так необходимо расслабиться и добавить себе положительных эмоций в такой напряженной жизни.

Козерог

Собирайте своих коллег и соратников на заседания, совещания и мозговые штурмы, потому что сегодня очень благоприятный день для коллективного творчества. Вы вместе создадите нечто невероятное и прекрасное, потому что вместе у вас это сейчас лучше получается, чем в одиночку.

Водолей

Совсем неожиданно на вас могут напасть слава и успех. И вы, вместо того, чтобы втихаря прятаться за спинами других, сами того не ожидая, окажетесь впереди коллектива на гнедом коне, да еще и с пламенный призывами.

Рыбы

Вы сейчас никак не можете решить – вам к красивым или к умным, идти или еще полежать, сами справитесь или группу звать на помощь. А время тянется, а вопросы не решаются, а вы все думаете и думаете. Да сделайте уже что-нибудь, потом разберетесь, то ли вы сделали или погорячились.

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