Астрологический прогноз для Украины на неделю с 28 сентября по 4 октября: чего ожидать

Психолог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для издания OBOZREVATEL озвучила прогноз для Украины на ближайшую неделю – с 28 сентября по 4 октября.

По мнению эксперта, перемены могут коснуться общественной жизни, а также политических и экономических аспектов. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Общество

У людей сейчас очень хорошо работает голова, особенно если это касается путей выхода из сложных ситуаций. А вот что касается возможности двигаться и что-то делать, то общество пока слабое, поскольку все заняты собой, собственными заботами, вопросами здоровья и банального выживания.

Политика

Возможна громкая отставка – некоего опытного руководителя и хозяйственника могут заменить на молодого и зеленого, который давно уже "стучит копытом" и рвется в бой, предлагая свои услуги и описывая довольно неожиданные перспективы.

Экономика

Бюджет сейчас не слишком наполнен, могут быть сложности с выплатами бюджетников, и вообще все экономические процессы имеют определенные трудности и работают почти на "ручном управлении". Также могут быть сложности с договоренностями, многие просто не выполняет свои обязательства.

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