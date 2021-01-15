Праздников у нас, как всегда, много. А вот последствия, часто, одни и те же. Бытовое пьянство – это вообще та черта даже не нашей культуры, а скорее сознания, которая во многих семьях передаётся из поколения в поколение.

Однако ситуация, которая складывается именно сейчас, без преувеличения – особенная. Ведь переживая тяжёлые времена всемирной пандемии, многим людям особенно тяжело выносить все социальные ограничения и экономические трудности, которые свалились им на голову, но неизвестно, когда сойдут на нет. Все это очень плохо отображается на самочувствии многих наших сограждан, и именно поэтому, в таких обстоятельствах алкоголь становится для них главным "успокоительным", "снотворным", "антидепрессантом", и – главнее всего – стимулятором хорошего настроения во время любых праздников.

Но проблема заключается в том, что любой взрослый человек, я уже не говорю о подростках, постепенно начинает привыкать к алкогольному опьянению, и тому искусственному чувству удовольствия, которое вызывает это состояние. И так, шаг за шагом, в сознании и подсознании такой личности начинает формироваться искусственное "ощущение облегчения", прежде всего, от тяжелого груза своих внутренних проблем. Или говоря проще – так постепенно начинает формироваться алкогольная зависимость. И если разложить по полкам факторы, которые приводят к таким печальным последствиям, то выйдет следующая их иерархия:

1) Склонность к употреблению алкоголя в результате генетической наследственности.

Вообще, если генетическая наследственность к злоупотреблению алкоголя человеку присуща, то и эффект эйфории, той самой которая вызывает в душе ощущение радостной лёгкости и праздника, у него будет значительно более высокой, чем у человека без такой наследственности. Еще раз подчеркну, что особенно яркой такая эйфория может быть именно сейчас – во времена хронического тяжелого стресса, и внутреннего упадка, который мы наблюдаем сегодня у многих людей.

2) Деструктивное воспитание.

Это ситуация когда человек растет в условиях, где она постоянно видит примеры пьянства вокруг себя: в собственной семье, или в кругу друзей и т.д.

3) Психологических травмы.

Даже не говоря о детских психологических травмах, когда психика еще не сформирована, следует отметить, что и у взрослого человека новость, например, о смерти кого-то из близких, или собственной тяжелой (неизлечимой) болезни, может стать так называемым триггером, который запустит механизм постепенной алкоголизации.

4) Неумение, или не желание контактировать с окружающими на другом культурном, или бытовом уровне.

В таком варианте алкоголь может стать, с одной стороны средством социальной идентификации ("как не пить каждый раз встречаясь со старыми друзьями, если уже существует такая традиция?!"), а с другой – способом справиться с собственным хроническим стрессом (ведь именно сейчас тот период, когда стресс для большинства из нас почти постоянный).

5) Эмоциональная и тактильная депривация.

О том, что организм каждого человека постоянно производит энергию для восприятия внешнего мира, но не может ее, к сожалению, расходовать с пользой – я уже рассказывал в одной из своих предыдущих статей, поэтому все желающие могут прочитать об этом феномене отдельно.

Следовательно, если обобщить все, что я сказал выше и очертить возможный выход из этой зависимости, в которой человек уже оказался, подчеркну следующее: Лично я сторонник того взгляда, что проблема с алкоголем – это проблема вторичная. То есть это значит, что к постоянному употреблению, и как следствие к постепенному перерастанию в злоупотребление алкоголем приводят: полученные человеком психологические травмы; его разнообразные ошибочные убеждения; низкая самооценка; неумение налаживать социальные связи с другими и т.д.

Да, безусловно, если вы лично, или кто-то из ваших близких уже оказался в этой ловушке, то надо, прежде всего обратиться к профильному врачу, специалисту в данной области. И, кроме этого, обязательно пройти курс психотерапии, чтобы избежать рецидивных возвращений к этой зависимости в будущем. Ведь печальнее всего то, когда умный человек, который угодил в эти сети, получая подсознательное удовольствие от медленного распада собственной личности и, как следствие, жизни, еще и начинает этим гордиться, рассказывая другим о своей "алкогольной независимости". А о том, что на последней стадии алкоголизма от него действительно уже мало что зависит, он чаще задумывается очень поздно... если задумывается вообще. Поэтому я всем искренне желаю, чтобы в этом новом году самые высокие градусы кипящие в вашей крови – были градусы большого счастья и яркого успеха!

Благодарю за внимание!

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