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25 марта • обновлено в 12:58
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/ Женский журнал

Принц Гарри в тайне от Маркл встретился с бывшей: крепко обнимал ее и сиял от счастья

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Принц Гарри во время последнего визита в Великобританию посетил тайную вечеринку, на которой присутствовала его бывшая возлюбленная – Челси Дэйви.

Как сообщает издание The Sun, данное мероприятие организовали друзья принца, для того, чтобы попрощаться с ним перед отъездом в Канаду. Отмечается, что Гарри был удивлен, увидев Челси на вечеринке, но очень обрадовался возможности поговорить с ней. Он крепко обнял ее при встрече.

Принц Гарри и Челси Дэйви

Принц Гарри и Челси Дэйви

"Гарри буквально сиял от счастья, когда вошел в комнату и увидел всех приятелей в сборе. Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке", – рассказал британскому изданию инсайдер.

Принц Гарри и Челси Дэйви

Принц Гарри и Челси Дэйви

Фото: thesun.co.uk

Напомним, что Гарри и Челси знакомы с детства, но романтические чувства между ними вспыхнули в 2004 году. Тогда западные СМИ писали о том, что принц настроен решительно и мечтает жениться на возлюбленной. Однако Дэви смущало внимание общественности к их паре и отношениям. В итоге девушка не выдержала давления и стала инициатором расставания, произошедшего в 2009-м.

Челси Дэйви и принц Гарри

Челси Дэйви и принц Гарри

Фото: gettyimages.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая в 2009 году встречалась с принцем Гарри, окончила жизнь самоубийством.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Принц Гарри
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Гоша Злой
Гоша Злой
бывшая явно посимпатичнее обезьянки маркл...жаль чувака - титула лишился, на макаке женился, в Канаду зачем-то свалил...
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