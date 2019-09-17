"Преподаватель не верила ушам": дочь Миддлтон раскрыла "большой секрет"

Дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта объявила во всеуслышание в школе, что скоро у нее появится сестричка.

Об этом сообщает австралийское издание New Idea со ссылкой на королевского инсайдера, который утверждает, что девочка "выпустила кошку из сумки".

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу instagram /kensingtonroya

"Она сказала, что у мамочки родится еще одна девочка. Преподавательница не могла поверить своим ушам! Шарлотта очень громко говорила и, казалось, была абсолютно уверена, что ее мама беременна. Это была бомба, как для первой недели в школе", — заявил источник издания.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж instagram/kensingtonroya

В социальных сетях уже ликуют фанаты королевской семьи, хотя официального подтверждения от герцогини Кембриджской никто пока не дождался.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Миддлтон и Уильяма в течение лета всплывали разные слухи. Принца "уличали" в романе на стороне с подругой Кейт Роуз Ханбери.

Позже Миддлтон и предполагаемая любовница Уильяма впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

А к концу июня Кейт заподозрили в беременности. Через некоторое время королевская чета все же объявила, что хочет еще одного ребенка. Однако когда Миддлтон и принц планируют это радостное событие, промолчали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!