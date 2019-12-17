Одежда под цвет волос: как подобрать наряд и быть стильной

Подбирать одежду всегда желательно по типу фигуры, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Но стоит обращать внимание не только на фасон, но и на цвет.

О том, как подобрать одежду под цвет волос пишет Cosmopolitan.

Какая одежда подходит брюнеткам

Одежда зеленых оттенков

Оранжево-красный, золотой и густая лесная зелень — лучшие цвета в одежде для каштановых и черных волос.

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Одежда коричневых оттенков

Оптимальное сочетание для базового гардероба — каштан и коричневый. Смело носите темно-шоколадный или коричневый с красным отливом, если вы насыщенная брюнетка. Избегайте ярких и неоновых оттенков.

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Пастельная одежда

Светлым брюнеткам лучше выбирать более насыщенные цвета, на несколько тонов темнее кожи. Розовый, ярко-синий и зеленый с желтым отливом — подходящие варианты.

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Одежда красных оттенков

Также стилисты рекомендуют носить брюнеткам оттенки из красной палитры. Рубиновый, бордовый, сливовый и винный — лучшие сочетания для темноволосых девушек.

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Какая одежда подходит блондинкам

Одежда красного цвета

Выбирайте бордовые и холодные красные оттенки. Платья, изящные блузы или юбки-карандаши красного цвета подчеркнут светлую кожу и выделят золотые локоны.

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Одежда нежно-розового цвета

Стилисты советуют присмотреться к сатиновой розе и выбирать для повседневных выходов монохромные комплекты в розовой пастели.

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Одежда золотого цвета

Выбирайте для повседневной жизни или для праздничного аутфита вещи из металлизированной ткани. Например, платье по силуэту, обувь с золотыми вставками или белую блузу с мерцающим декором.

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Какая одежда подходит рыжим

Одежда зеленого цвета

Оливковый, мшистый, изумрудный и нефритовый идеально подойдут рыжеволосым девушкам. Главное исключение — держитесь подальше от зеленых тонов с желтыми отливами. Выбирайте только чистые насыщенные вариации зеленого цвета.

Одежда базовых оттенков

Рыжим девушкам к лицу большинство базовых классических тонов. Среди лучших оттенков черный, темно-синий и коричневый. При выборе новой водолазки или блузки делайте ставку на бледно-розовые, голубые или сорбетовые расцветки.

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Какая одежда подходит под яркое окрашивание волос

Цветные локоны — сами по себе заявление, но для стильного образа можно выбирать не только черно-белую палитру. Главное правило при выборе одежды — играйте на контрасте.

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