О чем говорят цвета нарядов Кейт Миддлтон: раскрыто тайное значение
Эксперт по цветотерапии Жюль Стэндиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета нарядов и раскрыл их тайное значение.
Об этом сообщает издание The Sun. По словам специалиста, Миддлтон чаще всего носит одежду синего цвета – герцогиня появлялась в нем более 24 раз с января 2019 года. В ней она проецирует образ доверия и честности.
"Этот оттенок задает настроение спокойствия, мира и стабильности. В нем Кейт проецирует образ доверия, надежности и честности", – заявил Стэндиш.
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
Он также добавил, что одежду зеленого цвета Миддлтон предпочитает надевать в холодное время года и в поездки за границу, в частности в Ирландию, где названный цвет является национальным.
"Этот оттенок передает дружелюбную и искреннюю сущность Кейт, подчеркивая при этом ее интерес к проблемам окружающей среды", – сказал специалист.
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
Кроме того, герцогиня Кембриджская часто появлялась в нарядах белого цвета на спортивных мероприятиях. А в нарядах черного цвета – преимущественно на вечерних мероприятиях.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
Миддлтон также любит носить красную одежду на особые случаи. В 2019 года ее заметили в наряде винного оттенка во время ежегодной службы в честь Дня Содружества. По словам Стэндиша, этот цвет говорит о сильном характере Кейт.
"Этот цвет говорит о сильном характере Кейт и о том, насколько хорошо она справляется со своей работой. Красный выделяется в толпе и заряжает энергией", – отметил он.
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
К слову, в гардеробе герцогини также присутствуют наряды фиолетового и розового цвета. При этом последний является универсальным для любого случая.
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
Кейт Миддлтон (источник – The Sun)
Ранее OBOZREVATEL писал о секретах стройности Кейт Миддлтон, которая имеет роскошную фигуру, несмотря на рождение трех детей.