О чем говорят цвета нарядов Кейт Миддлтон: раскрыто тайное значение

Эксперт по цветотерапии Жюль Стэндиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета нарядов и раскрыл их тайное значение.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам специалиста, Миддлтон чаще всего носит одежду синего цвета – герцогиня появлялась в нем более 24 раз с января 2019 года. В ней она проецирует образ доверия и честности.

"Этот оттенок задает настроение спокойствия, мира и стабильности. В нем Кейт проецирует образ доверия, надежности и честности", – заявил Стэндиш.

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

Он также добавил, что одежду зеленого цвета Миддлтон предпочитает надевать в холодное время года и в поездки за границу, в частности в Ирландию, где названный цвет является национальным.

"Этот оттенок передает дружелюбную и искреннюю сущность Кейт, подчеркивая при этом ее интерес к проблемам окружающей среды", – сказал специалист.

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

Кроме того, герцогиня Кембриджская часто появлялась в нарядах белого цвета на спортивных мероприятиях. А в нарядах черного цвета – преимущественно на вечерних мероприятиях.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

Миддлтон также любит носить красную одежду на особые случаи. В 2019 года ее заметили в наряде винного оттенка во время ежегодной службы в честь Дня Содружества. По словам Стэндиша, этот цвет говорит о сильном характере Кейт.

"Этот цвет говорит о сильном характере Кейт и о том, насколько хорошо она справляется со своей работой. Красный выделяется в толпе и заряжает энергией", – отметил он.

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

К слову, в гардеробе герцогини также присутствуют наряды фиолетового и розового цвета. При этом последний является универсальным для любого случая.

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

Кейт Миддлтон (источник – The Sun)

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