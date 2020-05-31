Названа самая модная стрижка лета 2020. Фото

Самой модной стрижкой лета 2020 года станет короткая стрижка с эффектом "только что с постели".

Как пишет vogue.ua, стилист Мария Барас, директор салона красоты Cheska считает такую стрижку главным трендом нынешнего летнего сезона.

Эта легкая стрижка хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах, к тому же у нее нет ярко выраженного пробора, который нужно тщательно очерчивать, – достаточно просто расчесаться.

Модная стрижка на лето 2020 Zara

"Сейчас, когда люди моют волосы почти каждый день, нам нужна простая, но стильная стрижка", – говорит стилист.

Такая стрижка, оставляет часть затылка открытой и идеально подходит для волос средней плотности и для тонких волос. На густых волосах такую стрижку сделать сложнее, так как можно столкнуться с проблемой неуправляемого объема.

Если у вас волнистые волосы, то результат будет, как у знаменитой топ-модели Фреи Бехи Эриксен, которая снялась для лукбука Zara (на фото). Если же прямые – их можно "поджать" кверху, сбрызнув аэрозолем с морской солью. Во время высыхания волосы нужно слегка перемещать на макушке, чтобы добавить объем сверху и избежать "прилипания" к лицу, советует стилист.

Zara

Zara

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