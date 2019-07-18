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Нашла замену Брэдли Куперу? Ирину Шейк заметили с новым мужчиной

1.4т Читать материал на украинском

33-летняя всемирно известная российская супермодель Ирина Шейк была замечена в объятиях некоего мужчины.

Папарацци удалось сфотографировать Ирину во время её прогулки с дочерью Леей в нью-йоркском парке. Как сообщает Just Jared, на а детской площадке Шейк сидела на скамейке в обществе симпатичного молодого человека, с которым мило беседовала и нежно обнималась.

СМИ выяснили, что спутник супермодели — ее давний друг, креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. При этом сообщается, что сердце Алека занято: он уже не первый год встречается с главным редактором Vogue, афробританцем Эдвардом Эннинфулом.

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Ирина Шейк и Алек Максвелл

Ирина Шейк и Алек Максвелл

starhit.ru

Ирина Шейк и Алек Максвелл

Ирина Шейк и Алек Максвелл

Instagram@justjared

Напомним, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Ирина Шейк
Место
США Нью-Йорк
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