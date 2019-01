Муж Елизаветы II попал в аварию: что известно

Муж британской королевы Елизаветы II, 97-летний принц Филипп 17 января попал в аварию.

Как сообщает Reuters, в Букингемском дворце уверяют, что принц не пострадал в результате ДТП (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Герцог Эдинбургский попал в дорожно-транспортное происшествие с другим транспортным средством сегодня днем. Герцог не пострадал. Авария произошла недалеко от поместья Сандрингем", – уточнили во дворце.

Range Rover перевернулся на обочине после столкновения, когда Филипп выехал на главную дорогу. Пресс-секретарь королевской семьи подтвердила, что принц был за рулем автомобиля. После ДТП его осмотрел врач, но госпитализировать его не стали.

