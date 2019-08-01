Пока Маркл дома: принц Гарри оторвался на секретной вечеринке миллиардеров

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями на ежегодном событии Google Camp, известном как секретный слет миллионеров и звезд.

Как сообщает Daily Mail, мероприятие проходило на острове Сицилия в Италии. Отмечается, что запечатлить герцогов папарацци так и не удалось, ведь мероприятие славится своей абсолютной секретностью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Весь персонал отеля и охрана подписывают соглашение о неразглашении. Поэтому никто не может рассказать, что же именно происходит за закрытыми дверями комплекса. Также участников просят не публиковать в соцсетях фото или видео, снятые на Google Camp", — говорят инсайдеры.

Известно лишь, что на территории, где проходила закрытая вечеринка, было поле для игры в гольф, несколько яхт для прогулок по морю, спа-комплекс, закрытый пляж и теннисный корт. Также, по словам издания, вместе с герцогиней Кембриджской и принцем на Сицилию на мероприятие прилетели Том Круз, Гарри Стайлз, Леонардо ДиКаприо, Брэдли Купер, Орландо Блум, Кэти Перри, Приянка Чопра и другие звезды.

Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер Фото: kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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