В Украине конкуренток я не вижу - прима-балерина Кристина Шишпор

Прима-балерина Национального театра оперы и балета Кристина Шишпор пообщалась с OBOZREVATEL, поделившись секретами своей профессии и красоты, а также рассказала о том, как складываются ее отношения с бывшим мужем, футболистом киевского "Динамо" Георгием Бущаном после развода.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Кристина, недавно вы поставили новый рекорд для украинской "Книги рекордов Гиннесса", сделав 48 фуэте. Ранее этого не достигала ни одна балерина. Расскажите, как вы поддерживает такую ​​прекрасную форму? Возможно, придерживаетесь каких-то новомодных диет?

Кристина Шишпор Прес-служба

- Это правда, что 48 фуэте никто не исполнял до этого, и секрет очень прост – сила воли и диеты! Диеты однозначно, потому что перед каждым спектаклем я ограничиваю себя в углеводах, мучном и сладостях. В основном я ем салаты и после 4-6 часов вечера стараюсь ничего не есть.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Как вам удалось воспитать в себе такую ​​жесткую силу воли?

- Результат очень сильно зависит от психологического состояния человека. Можно готовиться год-два, выйти на сцену и не справится с переживаниями. Главное, это уверенность в себе и ежедневные тренировки которые дают результаты. Когда я делала эти 48 фуэте я говорила себе "ты сможешь", "ты сделаешь". Мой тренер внутри самой себя.

Кристина Шишпор Прес-служба

- 48 фуэте. Эта вершина покорена. Какие дальнейшие планы?

- Я надеюсь что 48 фуэте это не последний мой рекорд. Но как говорят "не кажи гоп поки не перескочиш". Конечно, у нас очень много интересных задумок и планов, но мы пока не воплощаем их в реальность. Всему свое время.

Кристина Шишпор Прес-служба

- С таким плотным графиком, постоянными репетициями успеваете ли вы уделять время своей дочке? И как она относится к постоянному отсутствию мамы?

- Времени у меня постоянно мало, но я стараюсь ей уделять все свободное время. Она девочка очень развитая, и требует к себе очень много внимания, любви и ласки. Так как она тоже ходит "на роботу" в детский сад (смеется), у нее много занятий и логопед. У дочери были некоторые проблемы с выговариванием букв. Сейчас уже, слава Богу, все в порядке.

У нее постоянно рисование, танцы, гимнастика, она у меня постоянно занята. И когда приходит на спектакль то понимает, каким трудом маме это дается. Говорит: "мамочка, ты так устала, у тебя так болят ножки, дай я тебя пожалею",- и она меня понимает. Мне важно донести дочери, что в этой жизни нужно работать, стараться и тогда ты получишь результат. Я развиваю в ней трудоспособность.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Несколько месяцев назад вы разошлись с мужем.Поддерживаете ли сейчас какую-то связь?

- Да, мы с Жорой разошлись, но мы в прекрасных отношениях.

- Как дочь общается с папой? Возможно, есть какой-то особый график встреч?

- У нас нет никаких графиков. Мы два абсолютно занятых человека и когда Жора прилетает со сборов он каждую свободную минуту старается провести с ребенком. Я думаю, это наша большая победа, что мы сохранили прекрасные отношения. Дай Бог, чтобы они сохранились на долгие годы.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Я слышала, что в 35 лет многие балерины уходит на пенсию. До какого возраста планируете танцевать вы? И чем бы хотели заняться после завершения танцевальной карьеры?

- Так как у нас продлили в стране пенсионный возраст, я планирую еще лет 10 точно танцевать (со смехом). На все воля Божья и мы все живые люди, здоровье очень важно для всех. Что касается планов после моей карьеры, я об этом думаю, но сейчас не сильно хочется об том говорить.

Я в этой жизни точно найду себе применение. Вообще моя мечта это сниматься в кино. Может, открою свою балетную школу или что-то в этом направлении . Сейчас у меня вариантов достаточно, но сейчас я хочу танцевать и делать то, что умею лучше всего.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Кого вы считаете своей конкуренткой в ​​профессии, если таковые имеются?

- Конкуренция всегда должна быть. Но я не могу сказать, что у меня есть конкурентки, здесь таких нет.

Кристина Шишпор Прес-служба

- Вы видите себя среди судей какого-либо из талант-шоу? Например, тех же "Танцев со звездами". Были ли бы вы суровее Кухар?

- Жюри - да, почему бы и нет? Я абсолютно достойный этого человек. Не хочу себя ни с кем сравнивать, потому что я абсолютно другая. У Кати Кухар свое виденье на эту жизнь, у меня свое. Как я себя поведу в каких-то шоу — будет зависеть от режиссеров и от меня самой. Я считаю, вполне реально чтобы я сидела в жури на подобных шоу.

Кристина Шишпор Прес-служба

Кристина Шишпор – заслуженная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины. Победительница и лауреат многочисленных международных конкурсов.

Начала заниматься балетом с 4 лет, уже в 16 получила предложения от нескольких театров. В том числе Большого театра России и Венской государственной оперы. Однако отклонила все предложения ради работы в Национальном театре оперы и балета Украины, где стала мировой звездой

Артистка выступает в театрах Японии, Бразилии, Аргентины, Перу, Италии, Германии и многих других стран, а также снималась в клипах популярных певцов: Олега Винника "Нино", группы ТІК "Злива", Ирины Билык "Леонид", Kazaky "Dance And Change" и Владимира Гришко "Памяти Карузо".

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