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"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

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Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть новым образом.

В Instagram жена президента в воскресенье, 14 июля, опубликовала порцию фото со встречи с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Спасибо, дорогая Изабель Дюмон за приглашение, и поздравляю с праздником вас и всех наших французских друзей", - написала Зеленская в годовщину взятия Бастилии.

Пользователи сети положительно оценили новый образ первой леди, сделав ей множество комплиментов.

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Елена Зеленская и Изабель Дюмон

Елена Зеленская и Изабель Дюмон

instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская

Елена Зеленская

instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская

Елена Зеленская

instagram.com/olenazelenska_official

"Очень красивый образ", "Красотка", "Какой у вас прекрасный образ, вам очень идет. Красавица", "Очень нравится наша первая леди", "Красивая и искренняя", "Самая красивая первая леди", "Красивая женщина! Наша первая леди!" "Прекрасный стиль! Вы замечательны!" - пишут в сети.

"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети не всегда однозначно высказываются о нарядах первой леди. Так, ранее Зеленская нарвалась на критику за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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Комментарии
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Smith Lera
Smith Lera
Взагалі ні яка, лише біленький костюмчик, наче школярка...
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1
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Сало Уронили
Сало Уронили
давайте лэкайте дальше
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1
1
Сало Уронили
Сало Уронили
ооо кунилингус обоз открывает.ждем отсос у 3e
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3
1

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