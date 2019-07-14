"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть новым образом.

В Instagram жена президента в воскресенье, 14 июля, опубликовала порцию фото со встречи с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Спасибо, дорогая Изабель Дюмон за приглашение, и поздравляю с праздником вас и всех наших французских друзей", - написала Зеленская в годовщину взятия Бастилии.

Пользователи сети положительно оценили новый образ первой леди, сделав ей множество комплиментов.

Елена Зеленская и Изабель Дюмон instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official

"Очень красивый образ", "Красотка", "Какой у вас прекрасный образ, вам очень идет. Красавица", "Очень нравится наша первая леди", "Красивая и искренняя", "Самая красивая первая леди", "Красивая женщина! Наша первая леди!" "Прекрасный стиль! Вы замечательны!" - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети не всегда однозначно высказываются о нарядах первой леди. Так, ранее Зеленская нарвалась на критику за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

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