Как убирать дома на карантине: названо топ-5 главных правил

Карантин – отличная возможность наконец-то сделать генеральную уборку дома. Специалисты отмечают, что из-за пандемии коронавируса ее теперь следует делать намного чаще и тщательней, чем когда-либо.

О топ-5 правилах, как с помощью уборки максимально обезопасить свое жилье от опасного вируса – рассказал Cosmopolitan.

Фото: cosmo.com.ua

Делайте влажную уборку

Качественная влажная уборка помогает понизить содержание пыли в воздухе, избавиться от бактерий и пылевых клещей. Поэтому делать ее нужно регулярно: в идеале – раз в несколько дней. Отметим, что во время влажной уборки необходимо протирать влажной тряпкой все поверхности – подоконники, полки, поверхности мебели, торшеры от пыли, мыть полы и сантехнику.

Фото: drive2.ru

Избавьтесь от ненужных вещей

Разберите свой гардероб, чтобы избавиться от лишних и ненужных вещей. Также переберите старые книги, стопки журналов, мягкие игрушки и в целом все, что собирает на себе пыль.

Фото: garmoniazhizni.com

Используйте очиститель воздуха

Кроме влажной тряпки и пылесоса, во время карантина вам как никогда пригодится и очиститель воздуха. Он способен уничтожать вирусы и микробы, а также избавляет от пыли и опасных аллергенов.

Фото: homediz.info

Часто проветривайте комнаты

Свежий воздух – один из главных врагов вирусов. Достаточно открыть форточку на 10 минут в час, чтобы опасность заражения снизилась в разы. К тому же, свежий воздух укрепляет иммунную систему.

Фото: s-voi.ru

Следите за собственной гигиеной

Это, пожалуй, один из самых важных пунктов, от которого в первую очередь зависит, проникнет ли вирус или какие-либо бактерии в ваш дом. Поэтому следуйте рекомендациям врачей – регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, пользуйтесь антисептиком, масками и перчатками. Когда возвращаетесь улицы – протирайте дверные ручки и все, чего вы касались грязными руками антибактериальными салфетками.

Фото: zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские парикмахеры и колористы рассказали, как ухаживать за волосами во время карантина.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!