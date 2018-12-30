Как быстро и вкусно приготовить салат ''Мимоза'': лучший рецепт

Мимоза — один из самых популярных новогодних салатов, который можно приготовить с небольшим расходом денег и времени.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш стол для встречи Нового 2019 года.

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Морковь — 4 шт.

Сыр плавленый — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Яйцо — 4 шт.

Рыбные консервы — 1 банка

Легкий майонез — по вкусу

Специи — по вкусу

Салат "Мимоза" gastronom.ru

Приготовление:

Картофель и морковь отварить и натереть на крупной терке. Плавленый сыр также натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Консервы размять вилкой и смешать с измельченным луком. Выложить ингредиенты в салатник слоями, промазывая каждый небольшим количеством майонеза в такой последовательности: картофель, плавленый сыр, белки, консервы с луком, морковь, желтки. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей к столу украсить зеленью.

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