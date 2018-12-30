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Как быстро и вкусно приготовить салат ''Мимоза'': лучший рецепт

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Мимоза — один из самых популярных новогодних салатов, который можно приготовить с небольшим расходом денег и времени.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш стол для встречи Нового 2019 года.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.

  • Морковь — 4 шт.

  • Сыр плавленый — 2 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 4 шт.

  • Рыбные консервы — 1 банка

  • Легкий майонез — по вкусу

  • Специи — по вкусу

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Салат "Мимоза"

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Приготовление:

  1. Картофель и морковь отварить и натереть на крупной терке. Плавленый сыр также натереть на крупной терке.

  2. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Консервы размять вилкой и смешать с измельченным луком.

  3. Выложить ингредиенты в салатник слоями, промазывая каждый небольшим количеством майонеза в такой последовательности: картофель, плавленый сыр, белки, консервы с луком, морковь, желтки.

  4. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей к столу украсить зеленью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.

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Новый год
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