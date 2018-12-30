Как быстро и вкусно приготовить салат ''Мимоза'': лучший рецепт

Мимоза — один из самых популярных новогодних салатов, который можно приготовить с небольшим расходом денег и времени.
OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш стол для встречи Нового 2019 года.
Ингредиенты:
Картофель — 4 шт.
Морковь — 4 шт.
Сыр плавленый — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Яйцо — 4 шт.
Рыбные консервы — 1 банка
Легкий майонез — по вкусу
Специи — по вкусу
Салат "Мимоза"
gastronom.ru
Приготовление:
Картофель и морковь отварить и натереть на крупной терке. Плавленый сыр также натереть на крупной терке.
Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой. Консервы размять вилкой и смешать с измельченным луком.
Выложить ингредиенты в салатник слоями, промазывая каждый небольшим количеством майонеза в такой последовательности: картофель, плавленый сыр, белки, консервы с луком, морковь, желтки.
Поставить в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей к столу украсить зеленью.
Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.