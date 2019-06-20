Выпускной-2019: лучшие поздравления учителям и открытки

В Украине и на постоветском пространстве настала пора выпускных-2019, а это значит, что подростки попрощаются со школьными годами навсегда и начнут новую и интересную жизнь.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для учителей, которые много лет были для школьников второй семьей.

Поздравления учителям в стихах от детей и родителей

Учитель Иллюстрация

На выпускном, спасибо,

Хотим сказать мы вам,

Самым родным, любимым,

Своим учителям.

Вы год за годом нас

Вели дорогой знаний

И вот пришла пора

Нам расставаться с вами.

На выпускном желаем

Добра вам и любви,

Простите, что мы нервы

Вам не берегли.

Мы жизни открываем

Новую страницу,

И обещаем: нами

Вы будете гордиться.

***

Не высказать всех добрых слов учителю,

Ведь круг забот немыслимо широк!

Благодарим от имени родителей

И от себя за каждый ваш урок!

Желаем вам тепла и уважения,

Прилежности, любви учеников!

Внимания, успехов, восхищения,

Безоблачных и солнечных деньков!

***

Когда приходят дети в первый класс,

Встречает их учитель у порога,

Добро и радость светятся в глазах,

Проглядывают строгость и тревога.

Ведь многому их надо научить,

Считать, писать, и выучить все буквы,

Быть вежливыми, Родину любить,

И никогда добро и зло не путать.

Учитель — это главный человек,

И вы его любите и цените,

Пусть вашу душу согревает свет,

Добра и мудрости. Спасибо вам Учитель!

***

От родителей спасибо

Говорим учителям!

Если только мы могли бы –

Дали б всем медали вам:

За спокойствие и строгость,

За упорство и талант,

И за все, чему за годы

Научили вы ребят.

Вы учили их учиться,

Не сдаваться, побеждать,

Хоть в ежовых рукавицах

Приходилось их держать.

Знайте все, что этим людям

Можно доверять детей!

Поздравляем, ценим, любим Дорогих учителей!

Поздравления учителям в прозе

Сегодня наш выпускной — день прощания со школой. Хотелось бы нашим дорогим учителям сказать прощальные слова. Мы безмерно благодарны вам за искреннюю заботу и переживания, за нелегкий труд и терпение. Желаем оставаться такими же добрыми людьми и веселыми учителями. Пусть ученики и родители всех вас уважают, пусть будут удачными дни на работе и дома, пусть всегда остается светлой душа, а теплым — сердце. Мы будем скучать, уважаемые наши наставники!

***

Вот и наступило время прощаться! Хочется сказать отдельное спасибо нашему первому учителю, первому человеку, познакомившему нас со школой, учебниками и конечно друг с другом! От всей души благодарим вас за вашу любовь, заботу, искренние переживания и вложенные в нас старания! Желаем вам долголетия, прекрасных учеников и человеческого счастья!

***

Сегодня, в этот счастливый выпускной, мы хотим искренне поздравить своих учителей. Этот праздник многое значит для всех нас. Желаем вам добрых учеников в будущем, хороших новостей, большую зарплату и счастливых трудовых будней. И пусть ничто не омрачит вашего счастья!

Открытки с поздравлениями для учителей на выпускной

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую можно сделать стильную прическу на выпускной вечер. А также, какое платье лучше выбрать.

Ознакомиться с яркими поздравлениями для выпускников от родителей можно по ссылке.

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