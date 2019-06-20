Выпускной-2019: лучшие поздравления учителям и открытки

В Украине и на постоветском пространстве настала пора выпускных-2019, а это значит, что подростки попрощаются со школьными годами навсегда и начнут новую и интересную жизнь.
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для учителей, которые много лет были для школьников второй семьей.
Поздравления учителям в стихах от детей и родителей
Учитель
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На выпускном, спасибо,
Хотим сказать мы вам,
Самым родным, любимым,
Своим учителям.
Вы год за годом нас
Вели дорогой знаний
И вот пришла пора
Нам расставаться с вами.
На выпускном желаем
Добра вам и любви,
Простите, что мы нервы
Вам не берегли.
Мы жизни открываем
Новую страницу,
И обещаем: нами
Вы будете гордиться.
***
Не высказать всех добрых слов учителю,
Ведь круг забот немыслимо широк!
Благодарим от имени родителей
И от себя за каждый ваш урок!
Желаем вам тепла и уважения,
Прилежности, любви учеников!
Внимания, успехов, восхищения,
Безоблачных и солнечных деньков!
***
Когда приходят дети в первый класс,
Встречает их учитель у порога,
Добро и радость светятся в глазах,
Проглядывают строгость и тревога.
Ведь многому их надо научить,
Считать, писать, и выучить все буквы,
Быть вежливыми, Родину любить,
И никогда добро и зло не путать.
Учитель — это главный человек,
И вы его любите и цените,
Пусть вашу душу согревает свет,
Добра и мудрости. Спасибо вам Учитель!
***
От родителей спасибо
Говорим учителям!
Если только мы могли бы –
Дали б всем медали вам:
За спокойствие и строгость,
За упорство и талант,
И за все, чему за годы
Научили вы ребят.
Вы учили их учиться,
Не сдаваться, побеждать,
Хоть в ежовых рукавицах
Приходилось их держать.
Знайте все, что этим людям
Можно доверять детей!
Поздравляем, ценим, любим Дорогих учителей!
Поздравления учителям в прозе
Сегодня наш выпускной — день прощания со школой. Хотелось бы нашим дорогим учителям сказать прощальные слова. Мы безмерно благодарны вам за искреннюю заботу и переживания, за нелегкий труд и терпение. Желаем оставаться такими же добрыми людьми и веселыми учителями. Пусть ученики и родители всех вас уважают, пусть будут удачными дни на работе и дома, пусть всегда остается светлой душа, а теплым — сердце. Мы будем скучать, уважаемые наши наставники!
***
Вот и наступило время прощаться! Хочется сказать отдельное спасибо нашему первому учителю, первому человеку, познакомившему нас со школой, учебниками и конечно друг с другом! От всей души благодарим вас за вашу любовь, заботу, искренние переживания и вложенные в нас старания! Желаем вам долголетия, прекрасных учеников и человеческого счастья!
***
Сегодня, в этот счастливый выпускной, мы хотим искренне поздравить своих учителей. Этот праздник многое значит для всех нас. Желаем вам добрых учеников в будущем, хороших новостей, большую зарплату и счастливых трудовых будней. И пусть ничто не омрачит вашего счастья!
Открытки с поздравлениями для учителей на выпускной
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую можно сделать стильную прическу на выпускной вечер. А также, какое платье лучше выбрать.
Ознакомиться с яркими поздравлениями для выпускников от родителей можно по ссылке.
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