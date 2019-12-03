Введение вo храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе

Введение вo храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая – большой праздник, который православные христиане восточного обряда отмечают 4 декабря.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии, исполняя обет посвятить ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм. OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе.

Поздравления с введением вo храм Пресвятой Богородицы в стихах

В День введения во храм

Светлой Богородицы

От души желаю Вам –

Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,

Добрым и приветливым,

И любовь живет пусть в нем –

Ясная, приметная!

Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!

Люд сегодня православный

Отмечает день большой.

В храм с Введением поздравляю

Богородицы Пресвятой.

Пожелаю веры крепкой,

Силы духа не терять

И молитвой честной, верной

Душу только очищать.

Сегодня день Святой, особый,

Пресвятая Богородица во храм вошла,

Я желаю тебе мира, благодати, счастья,

Чтоб в гармонии, покое была твоя душа.

А еще тебе умиротворенности желаю,

В день Святой ты свечечку поставь,

За удачу, и, конечно же, за здравие,

Беды прошлые и горе отпускай!

Поздравления в прозе

"Правмир"

– В день светлого праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

– В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

– Сегодня мы встречаем Рождественский пост и отмечаем светлый праздник! Желаем жизни без зла, оберегаемой Ангелом Хранителем! Пусть все обиды и тревоги забудутся!

Открытки

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря православные христиане восточного обряда отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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