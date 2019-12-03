Введение вo храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе

Введение вo храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая – большой праздник, который православные христиане восточного обряда отмечают 4 декабря.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии, исполняя обет посвятить ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм. OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе.
Поздравления с введением вo храм Пресвятой Богородицы в стихах
В День введения во храм
Светлой Богородицы
От души желаю Вам –
Жизнь добром пусть полнится,
Пусть счастливым будет дом,
Добрым и приветливым,
И любовь живет пусть в нем –
Ясная, приметная!
Пусть Богородица Святая
Тебя от бед всегда хранит!
Тебе всех благ земных желаю,
Пускай в душе лишь мир царит!
Желаю каждое мгновение
Ценить всем сердцем и душой,
А также счастья ощущения,
Здоровья и любви большой!
Люд сегодня православный
Отмечает день большой.
В храм с Введением поздравляю
Богородицы Пресвятой.
Пожелаю веры крепкой,
Силы духа не терять
И молитвой честной, верной
Душу только очищать.
Сегодня день Святой, особый,
Пресвятая Богородица во храм вошла,
Я желаю тебе мира, благодати, счастья,
Чтоб в гармонии, покое была твоя душа.
А еще тебе умиротворенности желаю,
В день Святой ты свечечку поставь,
За удачу, и, конечно же, за здравие,
Беды прошлые и горе отпускай!
Поздравления в прозе
"Правмир"
– В день светлого праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
– В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.
– Сегодня мы встречаем Рождественский пост и отмечаем светлый праздник! Желаем жизни без зла, оберегаемой Ангелом Хранителем! Пусть все обиды и тревоги забудутся!
Открытки
Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря православные христиане восточного обряда отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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