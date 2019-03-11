Великий пост-2019: почему нельзя есть мясо

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний высказался о том, почему нельзя есть мясо во время Великого поста.

"Разве грех в том, что я съем мясо?" и "Разве Бог смотрит ко мне в тарелку?" Такие вопросы можно услышать от критиков постового питания. Бесспорно, что есть, само собой, не является грехом, однако, если мы на некоторое время не можем добровольно сдержать себя от вкусной и привычной для нас пищи, как мы сможем себя сдержать от греховных привычек?", — написал митрополит на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Митрополит Епифаний Фото: facebook/Orthodox.in.Ukraine

Также он отметил, что сдержанность тела помогает нам осваивать наши страсти, воспитывает силу воли и приучает к тому, что душа направляет тело, а не наоборот.

"Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть, и пост позволяет нам задуматься: что на самом деле является первичным и главным, а что — второстепенное. Пост нужен не Богу или Церкви, а он нужен нам самим, чтобы мы, сдерживая себя, приучались к лучшему, чтобы духовное ставили выше материального", — добавил Епифаний.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие молитвы нужно читать во время Великого поста.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся