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Великий пост-2019: почему нельзя есть мясо

1.5тЧитать материал на украинском

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний высказался о том, почему нельзя есть мясо во время Великого поста.

"Разве грех в том, что я съем мясо?" и "Разве Бог смотрит ко мне в тарелку?" Такие вопросы можно услышать от критиков постового питания. Бесспорно, что есть, само собой, не является грехом, однако, если мы на некоторое время не можем добровольно сдержать себя от вкусной и привычной для нас пищи, как мы сможем себя сдержать от греховных привычек?", — написал митрополит на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Фото: facebook/Orthodox.in.Ukraine

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Также он отметил, что сдержанность тела помогает нам осваивать наши страсти, воспитывает силу воли и приучает к тому, что душа направляет тело, а не наоборот.

"Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть, и пост позволяет нам задуматься: что на самом деле является первичным и главным, а что — второстепенное. Пост нужен не Богу или Церкви, а он нужен нам самим, чтобы мы, сдерживая себя, приучались к лучшему, чтобы духовное ставили выше материального", — добавил Епифаний.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие молитвы нужно читать во время Великого поста.

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Митрополит Епифаний
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не надо все переворачивать с ног на голову. У католиков подобных постов нет, так что, они по определению беспредельщики и не могут себя сдерживать. Лучше попробуйте объявить пост по небранию взяток! Изначальный смысл поста в православной церкви: сохранить скотину от убоя и поедания при недостатке продовольствия в конце зимы и весной.
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