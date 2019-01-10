Старый Новый год 2019: история и традиции праздника

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. Это приблизительная дата празднования Нового года по юлианскому календарю, который использовали ранее.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории и традициях этого праздника.

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Старый Новый год: история праздника

Праздник отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. До ХХ века календарь, по которому жила Украина, на 13 суток отставал от Европы и переход на григорианский календарь состоялся лишь в 1918 году. Но многие, по старой традиции продолжают отмечать этот праздник.

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Вечер 13 января назывался "щедрым". Также было принято накрывать стол на котором было множество блюд. Люди верили, каким будет стол, таким будет и год. Также было принято встречать Новый год в компании друзей. Утром молодежь прыгала через горящие снопы сена, чтобы прогнать нечисть.

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Старый Новый год: традиции

В ночь с 13-го на 14-е января было принято дарить подарки и щедровать. Также многие "засевали" дом пшеничной крупой и желали щедрого урожая. Христиане, которые соблюдали Рождественский пост этот день был праздником, в который можно наконец разговеться.

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Старый Новый год: приметы

В Новый год нельзя давать деньги в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка.

Чтобы хорошо одеваться круглый год, вечером 14 января для встречи Нового года нужно надеть хорошую новую одежду.

Если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

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Также считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина – это к беде.

Есть в канун Старого Нового Года птицу или рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома, а вот блюда из свинины разрешаются – она притягивает в дом счастье.