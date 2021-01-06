Со Святым вечером: поздравления, картинки, открытки и видео

В среду, 6 января, украинцы отмечают Святой вечер – канун Рождества, когда верующие до первой звезды соблюдают строгий пост, а храмы служат рождественскую службу.

OBOZREVATEL к Сочельнику подготовил поздравления и пожелания в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

***

У Святвечір багато теплих слів

Так хочеться сказати.

Затишку, миру і здоров'я

Від щирого серця побажати.

І в очікуванні Різдва –

Успіху, щастя і добра!

***

Пусть накануне Рождества

В сочельник тихий и прекрасный

От светлой искры волшебства

Огонь добра зажжется ясный!

Пускай твой Ангел принесет

Благую весть о близком счастье,

Пусть праздник, что вот-вот придет

Разгонит бури и ненастья!

***

У святвечір всім бажаю

Суцільну благодать,

І щоб краю щастя

Ви не змогли пізнати!

Любові бажаю вічної,

Багатства і добра,

Щоб від тепла на серце

Світилися ви завжди!

***

В Святой вечер от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и мечты, чтобы праздник подарил большую радость, чтобы для счастья не было никаких преград. Здоровья, мира, веры и взаимной любви!

***

Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив оселю радістю і затишком, подарував здоров'я та Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в минулому, поступившись важливим і безцінним речей.

***

Сьогодні Святий вечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом і посмішками ваших близьких. Бажаю, щоб у цю ніч збулися найказковіші бажання, різдвяні колядки наповнили ваші серця добром і любов'ю, а різдвяна зірка яскраво світила вам удачею!

***

В Рождественский сочельник желаю вам света, мира и настоящего добра и тепла, искренней веры и любви, веселья в доме, настоящего счастья и небесной благодати.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Святой вечер. В этот день верующие готовятся встретить Рождество, постятся, а к ужину подают двенадцать блюд,символизирующих число ближайших учеников Иисуса Христа.

По материалам: pozdravok.ru.