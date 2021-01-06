Со Святым вечером: поздравления, картинки, открытки и видео
В среду, 6 января, украинцы отмечают Святой вечер – канун Рождества, когда верующие до первой звезды соблюдают строгий пост, а храмы служат рождественскую службу.
OBOZREVATEL к Сочельнику подготовил поздравления и пожелания в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
***
У Святвечір багато теплих слів
Так хочеться сказати.
Затишку, миру і здоров'я
Від щирого серця побажати.
І в очікуванні Різдва –
Успіху, щастя і добра!
***
Пусть накануне Рождества
В сочельник тихий и прекрасный
От светлой искры волшебства
Огонь добра зажжется ясный!
Пускай твой Ангел принесет
Благую весть о близком счастье,
Пусть праздник, что вот-вот придет
Разгонит бури и ненастья!
***
У святвечір всім бажаю
Суцільну благодать,
І щоб краю щастя
Ви не змогли пізнати!
Любові бажаю вічної,
Багатства і добра,
Щоб від тепла на серце
Світилися ви завжди!
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В Святой вечер от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и мечты, чтобы праздник подарил большую радость, чтобы для счастья не было никаких преград. Здоровья, мира, веры и взаимной любви!
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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив оселю радістю і затишком, подарував здоров'я та Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в минулому, поступившись важливим і безцінним речей.
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Сьогодні Святий вечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом і посмішками ваших близьких. Бажаю, щоб у цю ніч збулися найказковіші бажання, різдвяні колядки наповнили ваші серця добром і любов'ю, а різдвяна зірка яскраво світила вам удачею!
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В Рождественский сочельник желаю вам света, мира и настоящего добра и тепла, искренней веры и любви, веселья в доме, настоящего счастья и небесной благодати.Картинки и открытки в Святой вечер
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Святой вечер. В этот день верующие готовятся встретить Рождество, постятся, а к ужину подают двенадцать блюд,символизирующих число ближайших учеников Иисуса Христа.
По материалам: pozdravok.ru.