Семь символов Нового года: без чего может не наступить 2021-й

В сети назвали семь настоящих символов Нового года, с помощью которых можно создать праздничное настроение без лишних трат и с гарантией.

Подборку атрибутов Нового года собрало издание "Новое время". Они помогут погрузиться в атмосферу праздника задолго до его наступления.

Запас сочных, традиционно новогодних фруктов – первый шаг в подготовке к празднику. Помимо вкуса и аромата, у них есть еще несколько плюсов: низкая калорийность, витамины С, В и фосфор.

При выборе мандаринов в магазине советуют отдавать предпочтение плодам, шкурка которых легко отходит от мякоти, это признак спелости.

Этот салат можно назвать самым сезонным блюдом на столах украинцев, но это тот случай, когда получается редко, но метко. К празднику оливье готовится в промышленных масштабах – в кастрюлях и тазиках, а затем естся чуть ли не до самого Рождества.

Новый год у многих еще долго будет ассоциироваться с приключениями Кевина МакКалистера и незадачливых преступников Гарри и Марва, которым так и не удалось пограбить всласть. Особой популярностью пользуются первые две части фильма.

Кроме того, для праздников также подходит фильм о Гарри Поттере из-за неповторимой атмосферы магии в древнем замке.

Без главного атрибута новогодних праздников любые усилия по созданию праздничной атмосферы будут бесполезными. Если не хотите ставить большую елку, можно купить хотя бы праздничную гирлянду или венок. Ранее OBOZREVATEL писал, как выбрать живую или искусственную елку на Новый год.

Конец декабря – время праздничных хлопушек, фейерверков, бенгальских огоньков, петард и прочих зрелищных и порой шумных вещей. Пользуясь пиротехникой важно помнить о безопасности.

Поднять бокалы пенящегося шампанского, загадать желание в кругу родных и друзей, посидеть за праздничным столом – именно такие традиции празднования Нового года существуют во многих странах мира.

Этот праздничный атрибут пришел к нам недавно, но уже завоевал любовь многих. Милые пряничные человечки не только радуют глаз, но и наполняют дом ароматом специй и сдобы, оттеняя традиционные хвойно-мандариновые нотки. Пряники можно не только подать к чаю, но и украсить ими елку.

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