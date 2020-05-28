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28 мая • обновлено в 06:07
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С Вознесением! Красивые поздравления, смс, стихи, проза, видео и открытки

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В четверг, 28 мая, православные верующие отмечают большой христианский праздник – Вознесение Господне. В этот день вспоминают, как Сын Божий Иисус Христос вознесся с Елеонской горы на небо, завершив свой земной путь.

К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

Поздравления с Вознесением

Поздравления с Вознесением

maximum.fm

Вознесение 2020: поздравления в стихах и прозе, смс

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день — Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!

***

Вознесение 2020: поздравления с праздником

Вознесение 2020: поздравления с праздником

otkritkiok.ru

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

***

Вознесение 2020: картинки и смс

Вознесение 2020: картинки и смс

maximum.fm

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії і чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

С Вознесением 2020

С Вознесением 2020

otkritkiok.ru

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не лише від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вірі у ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії і світла в очах. З Вознесінням!

С Вознесениеим: красивые открытки

Вознесение 2020

Вознесение 2020

maximum.fm

СМС к Вознесению

СМС к Вознесению

maximum.fm

Гифка к Вознесению

Гифка к Вознесению

otkritkiok.ru

Картинки с Вознесением

Картинки с Вознесением

maximum.fm

Анимационные поздравления с Вознесением

Анимационные поздравления с Вознесением

otkritkiok.ru

Пожелания в Вознесение

Пожелания в Вознесение

otkritkiok.ru

Открытки с Вознесением

Открытки с Вознесением

otkritkiok.ru

С Вознесением Господним

С Вознесением Господним

otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями в Вознесение

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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