С Вознесением! Красивые поздравления, смс, стихи, проза, видео и открытки

В четверг, 28 мая, православные верующие отмечают большой христианский праздник – Вознесение Господне. В этот день вспоминают, как Сын Божий Иисус Христос вознесся с Елеонской горы на небо, завершив свой земной путь.
К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.
Поздравления с Вознесением
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Вознесение 2020: поздравления в стихах и прозе, смс
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
***
Вознесение 2020: поздравления с праздником
otkritkiok.ru
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
***
Вознесение 2020: картинки и смс
maximum.fm
Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії і чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,
А молитви долинуть до небес!
***
С Вознесением 2020
otkritkiok.ru
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
***
Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не лише від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вірі у ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії і світла в очах. З Вознесінням!
С Вознесениеим: красивые открытки
Вознесение 2020
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СМС к Вознесению
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Гифка к Вознесению
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Картинки с Вознесением
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Анимационные поздравления с Вознесением
otkritkiok.ru
Пожелания в Вознесение
otkritkiok.ru
Открытки с Вознесением
otkritkiok.ru
С Вознесением Господним
otkritkiok.ru
Видео с поздравлениями в Вознесение
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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