С первым днем лета: красивые открытки, картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

1 июня наступил самый долгожданный день для тех, кто устал от зимы и холодов. Лето – это время каникул, поездок на море, на дачу; время фруктов и ягод, а летний отпуск – это то, ради чего взрослые работают весь год.
Люди 1 июня традиционно поздравляют друг друга с приходом теплой поры. В первый день лета OBOZREVATEL публикует лучшие картинки и открытки, а также поздравления в стихах и прозе.
Поздравления с первым днем лета
С первым днем лета: смс, проза и стихи
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
***
С первым днем лета
otkritkiok.ru
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Открытки с первым днем лета
otkritkiok.ru
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
Картинки с первым днем лета
maximum.fm
Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!
***
С первым днем лета: смс и картинки
forumsmile.ru
Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у подорожах, веселих компаніях і на романтичних прогулянках.
***
Наконец первый день лета! Желаю фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!
***
Поздравления в первый день лета
forumsmile.ru
Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого старту до великих подорожей, до нового щастя, до яскравого сонця, до літнього вітру, до прекрасних мрій. Нехай все літо тебе супроводжує гарний настрій, аромат квітів і бронзовий загар.
Поздравления с первым днем лета в картинках
Поздравления с летом
Анимационные открытки с первым днем лета
otkritkiok.ru
Пожелания с первым днем лета
otkritkiok.ru
С первым днем лета: стихи
otkritkiok.ru
Красивые картинки с первым днем лета
maximum.fm
Прикольные поздравления с первым днем лета
pozdravok.ru
С началом лета
forumsmile.ru
Гифка с первым днем лета
pozdravok.ru
С первым днем лета: красивые открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня также отмечаются праздники День защиты детей и Всемирный день родителей.
По материалам: pozdravok.ru.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.