С первым днем лета: красивые открытки, картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

1 июня наступил самый долгожданный день для тех, кто устал от зимы и холодов. Лето – это время каникул, поездок на море, на дачу; время фруктов и ягод, а летний отпуск – это то, ради чего взрослые работают весь год.

Люди 1 июня традиционно поздравляют друг друга с приходом теплой поры. В первый день лета OBOZREVATEL публикует лучшие картинки и открытки, а также поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с первым днем лета

С первым днем лета: смс, проза и стихи

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

С первым днем лета otkritkiok.ru

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Открытки с первым днем лета otkritkiok.ru

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

Картинки с первым днем лета maximum.fm

Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

***

С первым днем лета: смс и картинки forumsmile.ru

Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у подорожах, веселих компаніях і на романтичних прогулянках.

***

Наконец первый день лета! Желаю фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!

***

Поздравления в первый день лета forumsmile.ru

Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого старту до великих подорожей, до нового щастя, до яскравого сонця, до літнього вітру, до прекрасних мрій. Нехай все літо тебе супроводжує гарний настрій, аромат квітів і бронзовий загар.

Поздравления с первым днем лета в картинках

Поздравления с летом

Анимационные открытки с первым днем лета otkritkiok.ru

Пожелания с первым днем лета otkritkiok.ru

С первым днем лета: стихи otkritkiok.ru

Красивые картинки с первым днем лета maximum.fm

Прикольные поздравления с первым днем лета pozdravok.ru

С началом лета forumsmile.ru

Гифка с первым днем лета pozdravok.ru

С первым днем лета: красивые открытки Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня также отмечаются праздники День защиты детей и Всемирный день родителей.

По материалам: pozdravok.ru.

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