С Днем воспитателя 2020: трогательные поздравления, видео и картинки
27 сентября в Украине празднуют День воспитателя. В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники всех дошкольных образовательных учреждений.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем воспитателя: смс, стихи и проза
Вам, вихователю, спасибі скажу
За радість в очах у сина,
За казки, за ласку, за доброту,
За фрукти з пластиліну.
Поки на роботі ми, ви для дітей –
І мама, і строгий наставник,
Так нехай сяють очі веселіше,
І радісним буде свято!
***
С Днем воспитателя вас поздравляем,
Послушных деток вам желаем.
Еще здоровья и терпения,
Успеха, счастья, вдохновения.
Работа ваша так сложна,
Но всем родителям нужна.
***
Життя – не кіно, завжди без прикрас,
Але ви її бачите яскраво!
Ми хочемо привітати з святом вас –
Тримайте завжди свою марку!
Нехай дітки будуть слухняними, розумні,
А ви їм розкажіть казку,
У день вихователя чекають вас квіти
І акварельні фарби!
***
Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!
***
Це ж для кого в дитсадочку
Кожний хлопчик за синочка,
Кожна дівчинка за доньку?
Хто помиє їм долоньки,
Хто потішить, заспокоїть,
Навіть синячка загоїть?
Хто танцює і співає,
Хто про все на світі знає?
З ким цікава кожна гра?
З ким в безпеці дітвора?
Хто в турботах повсякчас?
Це, звичайно, все про вас –
Вихователько моя!
Вас вітаю з святом я
І бажаю Вам цвісти.
Нам до Вас рости й рости!
***
За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
***
Дорогі наші працівники дитячого садка, з професійним святом вас! Тільки чуйні, добрі й уважні люди могли вибрати цю незвичайну, але таку відповідальну професію. Адже виховання дитини вимагає чималої праці, любові й стійкості характеру. Бажаємо вам міцної нервової системи, гарного настрою та гарного самопочуття. Нехай наші діти дарують вам свої променисті посмішки, заряджають невгамовною енергією і дитинством.
***
Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
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Вітаємо чудових жінок з величезними, добрими серцями. Нехай у житті вам повернеться вся та турбота, ласка і терпіння, які ви даруєте свої маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук ніколи не забувається цими маленькими крихітками. Бажаємо, щоб вся та любов, яку ви вкладаєте в виховний процес, була винагороджена відповідними почуттями і великою вдячністю. Зі святом!
День воспитателя 2020: картинки и открытки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Дня воспитателя, а также назвал лучшие идеи для подарков.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.