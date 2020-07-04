С Днем Национальной полиции 2020: смс, стихи, картинки и видео
День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля . ZIK.ua
В субботу, 4 июля, в Украине отмечают День Национальной полиции. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2018 году указом президента Петра Порошенко.
OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, видео и картинки.
С Днем Национальной полиции: смс, стихи и проза
Я вам бажаю в день поліції
Забути проблеми, відкласти справи
І скасувати всі репетиції,
Адже свято відзначати настав час!
Знімаємо форму і кашкети,
Рвемо ґудзики на сорочках.
Сьогодні день по праву наш,
Беремо його на абордаж!
***
Щоб зарплата – як в магната,
Щоб любові – повна хата,
Щоби в праці – як по нотах,
Щастя щоб – як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!
***
Вітаю з Днем Національної поліції та від душі бажаю сили, мужності, рішучості, впевненості і доброї вдачі. Загартовуй характер і успішно викорінюй злочинність у країні.
***
В день полиции поздравить
Славных я хочу бойцов.
За порядок в Украине
Каждый жизнь отдать готов.
Благодарность вам, ребята,
За отвагу, адский труд.
Результаты пусть работы
Все печали унесут.
Силы, доблести желаю
И заслуженных наград.
На пути к великой цели
Вам сломить все сто преград.
***
Забудь сьогодні про бандитів,
Про ґвалтівників, злодіїв.
Всі бокали вже налиті,
Випити ти зі мною готовий?
Свято відзначатимемо
І тебе з ним вітаємо.
***
Вітаю з Днем національної поліції. Неймовірних сил, відваги, терпіння, міцного здоров'я, сімейного щастя і добробуту, процвітаючої діяльності та успішної боротьби зі злочинцями і порушниками.
Открытки и картинки ко Дню Национальной полиции
Открытка с Днем Национальной полиции Украины obukhovrda.gov.ua
Поздравления с Днем Национальной полиции lubotin.kharkov.ua
Картинка ко Дню Национальной полиции Украины rakhiv-mr.gov.ua
День Национальной полиции: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Нацполиции пояснил, что принятие закона о "ворах в законе" сделает Украину более безопасной для общества.
По материалам: pozdravok.ru, segodnya.ua.