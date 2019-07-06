Рождество святого Иоанна Крестителя: история и традиции праздника

Православные христиане 7 июля отмечают Рождество Иоанна Предтечи. Полное название этого праздника выглядит следующим образом - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Посвящен праздник рождению пророка в семье священника Захарии и его супруги Елизаветы. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории и традициях этого дня.

Рождество Иоанна Предтечи — один из великих праздников, которые по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Когда празднуется Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи — непереходящий праздник. Он отмечается 7 июля (24 июня по старому стилю).

История праздника

Иоанн Предтеча жил примерно с 6—2 года до н. э. до 30 года н. э. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше него.

Он был последним пророком среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними медом и саранчой. Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть.

Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Что нельзя делать

Нельзя и купаться, ведь водяной может затянуть в воду.

Нельзя ничего отдавать, продавать и одалживать. А если человек найдет на дороге деньги — ему ни в коем случае нельзя их брать.

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