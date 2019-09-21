Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

21 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день принято ходить в церковь и молиться за детей, ходить в гости и общаться с близкими. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что категорически нельзя делать в этот день.

Как и в любой церковный праздник такого масштаба существует целый список запретов на привычные в повседневной жизни действия. Это связано с тем, что в день почитания великих святых нужно сосредоточиться на духовном и не отвлекаться на повседневные дела.

Рождество Пресвятой Богородицы - праздник pravlife

Список запретов на Рождество Пресвятой Богородицы

Нельзя выполнять тяжелую работу, убираться, стирать и делать все по дому.

Запрещено ссориться и злиться на кого-либо.

Любое рукоделие в этот день нужно отложить.

Также нельзя резать хлеб и пользоваться ножницами.

Ходить к парикмахеру, стричься и краситься также под запретом.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Сметать крошки хлеба с праздничного стола строго запрещено.

Ходить босиком по траве также не рекомендуется в этот день.

Исключением из правил может оказаться только неотложная работа или уход за близкими и животными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября отмечается еще несколько важных праздников, среди которых День мира и День формацевта в Украине.

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