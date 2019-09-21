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21 сентября • обновлено в 06:31
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Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

2.7т Читать материал на украинском

21 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день принято ходить в церковь и молиться за детей, ходить в гости и общаться с близкими. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что категорически нельзя делать в этот день.

Как и в любой церковный праздник такого масштаба существует целый список запретов на привычные в повседневной жизни действия. Это связано с тем, что в день почитания великих святых нужно сосредоточиться на духовном и не отвлекаться на повседневные дела.

Рождество Пресвятой Богородицы - праздник

Рождество Пресвятой Богородицы - праздник

pravlife

Список запретов на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Нельзя выполнять тяжелую работу, убираться, стирать и делать все по дому.

  • Запрещено ссориться и злиться на кого-либо.

  • Любое рукоделие в этот день нужно отложить.

  • Также нельзя резать хлеб и пользоваться ножницами.

  • Ходить к парикмахеру, стричься и краситься также под запретом.

  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

  • Сметать крошки хлеба с праздничного стола строго запрещено.

  • Ходить босиком по траве также не рекомендуется в этот день.

Исключением из правил может оказаться только неотложная работа или уход за близкими и животными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября отмечается еще несколько важных праздников, среди которых День мира и День формацевта в Украине.

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Теги
праздник религия
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