Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

21 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.
В этот день принято ходить в церковь и молиться за детей, ходить в гости и общаться с близкими. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что категорически нельзя делать в этот день.
Как и в любой церковный праздник такого масштаба существует целый список запретов на привычные в повседневной жизни действия. Это связано с тем, что в день почитания великих святых нужно сосредоточиться на духовном и не отвлекаться на повседневные дела.
Рождество Пресвятой Богородицы - праздник
pravlife
Список запретов на Рождество Пресвятой Богородицы
Нельзя выполнять тяжелую работу, убираться, стирать и делать все по дому.
Запрещено ссориться и злиться на кого-либо.
Любое рукоделие в этот день нужно отложить.
Также нельзя резать хлеб и пользоваться ножницами.
Ходить к парикмахеру, стричься и краситься также под запретом.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Сметать крошки хлеба с праздничного стола строго запрещено.
Ходить босиком по траве также не рекомендуется в этот день.
Исключением из правил может оказаться только неотложная работа или уход за близкими и животными.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября отмечается еще несколько важных праздников, среди которых День мира и День формацевта в Украине.
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