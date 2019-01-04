Рождество-2019: что нельзя делать в этот праздник

Рождество Христово — главный и великий христианский праздник. История его появления связанна с рождением на Земле Божьего дитя. По юлианскому календарю, его отмечают 7 января.

OBOZREVATEL расскажет об истории, традициях и запретах этого праздника.

История Рождества

Истоки Рождества известны каждому: по библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Отмечать его рождение начинают в Сочельник — вечером 6 января. Тогда на небе появляется первая звезда — та самая, что некогда привела в Вифлеем волхвов.

Фото: mirkosmosa.ru

Традиции Рождества

По традициям, 6 января женщины целый день готовят праздничный ужин. Также считается, что необходимо приготовить 12 постных блюд в соответствии с количеством апостолов.

За праздничным столом должны собраться только родные и близкие. А главным рождественским блюдом должна быть кутя, которая представляет собой пшеничную или ячменную кашу, смешанную с изюмом, маком, медом и орехами. Также на столе обязательно должен стоять узвар.

Фото: kraina-ua

Кроме того, перед Рождеством христиане соблюдают длительный сорокадневный рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Он установлен для того, чтобы люди физически и духовно очистились покаянием, молитвами и воздержанием от еды, обид, зла и других грехов.

Также, по традициям, в первый день Рождества, 7 января, украинцы всей семьей идут в церковь на праздничную службу, посвященную рождению Иисуса Христа. Возвращаясь из церкви, люди радостно приветствуют друг друга: "Христос родился! Славьте его!".

Фото: Andres Putting

После окончания церковной службы принято снова возвращаться домой и садится за праздничный стол, который уже не является постным.

Что нельзя делать в Рождество

В Рождество запрещается заниматься уборкой и прочими бытовыми делами, ведь это может привлечь несчастье в семью. Наши предки считали, что лучше ничего в доме не убирать вплоть до 14 января. Причем весь мусор, собранный 14 января, следует вынести на улицу и сжечь, чтобы весь год не тревожили злые духи.

Фото: blogoreader.org

Кроме того, в святой день нельзя ругаться. Ведь согласно верованиям, кто в Рождество сквернословит, тот забирает у своих предков надежду на спасение.

Также не рекомендуется на Рождество гадать. Для святочных гаданий подходит любое время с Сочельника по Крещение, кроме самого Рождества.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сочельник и Рождество в Украине будет чуть ли не самая холодная погода в Европе.