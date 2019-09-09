Главная Новости
9 сентября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

826 Читать материал на украинском

9 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день красоты и День памяти преподобного Пимена Великого

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день
Новости
Гороскоп на День красоты: как стать привлекательной и желанной

Праздники 9 сентября

Международный день красоты

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.

Этот комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В молодых еще летах, дав обет безмолвия и отречения от мира, он стал подвизаться в пустынном скиту близ Диокла. Святой Пимен, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно пребывая в молитвах, преуспевал в добродетелях иноческих и, при помощи Божией, мужественно ополчился на невидимого супостата. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет.

Приметы 9 сентября

  • Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

  • Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.

  • Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.

  • Много желудей на дубе – к суровой зиме.

  • Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.

  • 9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.

  • Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.

  • Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

  • Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

  • В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.

Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

Родились 9 сентября

1966 — Адам Сэндлер, американский актер, комик.

Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL сообщал прогноз погоды на сентябрь-2019, а также подготовил подробный гороскоп на сентябрь для каждого из знаков Зодиака.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel