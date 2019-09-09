Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

9 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день красоты и День памяти преподобного Пимена Великого
Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 9 сентября
Международный день красоты
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.
Этот комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.
День памяти преподобного Пимена Великого
Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В молодых еще летах, дав обет безмолвия и отречения от мира, он стал подвизаться в пустынном скиту близ Диокла. Святой Пимен, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно пребывая в молитвах, преуспевал в добродетелях иноческих и, при помощи Божией, мужественно ополчился на невидимого супостата. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет.
Приметы 9 сентября
Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.
Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.
Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.
Много желудей на дубе – к суровой зиме.
Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.
9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.
Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.
Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.
Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.
В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.
Родились 9 сентября
1966 — Адам Сэндлер, американский актер, комик.
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