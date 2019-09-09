Приметы и праздники 9 сентября: что нельзя делать в этот день

9 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день красоты и День памяти преподобного Пимена Великого

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 9 сентября

Международный день красоты

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.

Этот комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В молодых еще летах, дав обет безмолвия и отречения от мира, он стал подвизаться в пустынном скиту близ Диокла. Святой Пимен, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно пребывая в молитвах, преуспевал в добродетелях иноческих и, при помощи Божией, мужественно ополчился на невидимого супостата. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет.

Приметы 9 сентября

Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.

Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.

Много желудей на дубе – к суровой зиме.

Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.

9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.

Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.

Родились 9 сентября

1966 — Адам Сэндлер, американский актер, комик.

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