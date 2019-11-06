Приметы и праздники 7 ноября: что нельзя делать

7 ноября все православные почитают память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Янек Седлар

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия, которые считаются покровителями юристов, нотариусов и всех профессий связанных с правоведением, так как святые при жизни были нотариатами.

В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождем или снегом. В этот день нужно вспомнить всех несчастных и обиженных, пожалеть их.

Православная жизнь

Что нельзя делать в этот день

Женщинам запрещено плакать в подушку, так как перо помнит все слезы и сохранит неприятности на длительный срок. А если на подушку ляжет кто-то другой, то беды перейдут к нему.

Нельзя есть хлеб – год хлебным не будет.

Sobkor.net

Приметы 7 ноября

Если встать рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.

7 ноября обязательно пойдет дождь или снег.

Антикор

Родились 7 ноября

1867 года - Мария Склодовская-Кюри, обладательница двух Нобелевских премий по физике и химии.

WomanHit

1967 – Дэвид Гетта, известный французский диджей.

Concert.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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