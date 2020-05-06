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6 мая • обновлено в 22:57
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Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

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7 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День радио и День Евсея.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День радио

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День Евсея

7 мая отмечается день Евсея. К этому времени заканчивали сеять овес. В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 7 мая

  • Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

  • Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.

  • Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.

  • Лучи солнца темнеют – к грозе.

  • Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.

Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 7 мая

  • Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

  • В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома

Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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