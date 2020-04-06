Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

7 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день здоровья и Благовещение Пресвятой Богородицы.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.
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Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
Что нельзя делать 7 апреля
Под запретом на Благовещение тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев.
В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.
Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.
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Приметы 7 апреля
Солнечное и безоблачное небо – летом будет много гроз.
Какой будет погода днем, такой она будет и до вечера.
Началась гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов.
На Благовещение сыро – ждите большой урожай грибов.
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