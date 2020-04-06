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7 апреля • обновлено в 00:15
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Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

1.1т
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7 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день здоровья и Благовещение Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 7 апреля

  • Под запретом на Благовещение тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев.

  • В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.

  • Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.

Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 7 апреля

  • Солнечное и безоблачное небо – летом будет много гроз.

  • Какой будет погода днем, такой она будет и до вечера.

  • Началась гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов.

  • На Благовещение сыро – ждите большой урожай грибов.

Приметы и праздники 7 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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