Приметы и праздники 3 января 2020: что нельзя делать в этот день

3 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День рождения соломинки для коктейлей

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День рождения соломинки для коктейлей

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day). Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун (Marvin Stone), владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

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Приметы 3 января

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

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Что нельзя делать 3 января

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот.

pexels.com

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