Приметы и праздники 28 октября: что нельзя делать

28 октября в Украине и во всем мире отмечается несколько важных праздников, среди которых стоит отметить День освобождения Украины от фашистских захватчиков и Международный день анимации.

Также отмечается Международный день школьных библиотек и День бабушек и дедушек. День ангела – Дмитрий и Иван. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 28 октября

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Родина-Мать в Киеве pixabay

Национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году. Впервые эта дата в государственном календаре появилась в 2009 году. Идею высказал на официальном уровне министр экономики Украины Сергей Тигипко 15 октября, и спустя пять дней президент Виктор Ющенко подписал указ об учреждении новой даты. Праздник был введен "с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны".

Международный день анимации

День анимации Мультфильм "Казаки" (иллюстрация)

Отмечается ежегодно 28 октября, был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино. 28 октября 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей посмотреть на нечто новое– "оптический театр" – и впервые показал праксиноскоп. Эта дата с тех пор считается началом эпохи анимационного кино.

Международный день школьных библиотек

День школьных библиотек pixabay

Отмечается во многих странах в четвертый понедельник октября с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Каждый год праздник посвящен определенной теме. Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент организации Питер Дженко.

День бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек pixabay

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, а на постоветском пространстве в 2019 году эта дата попала именно на 28 октября. Цель – привлечь внимание к старшему поколению и выразить признательность бабушкам и дедушкам, которые занимают особое место в семье.

Приметы на 28 октября

Выпал снег – следующей осенью будет богатый урожай хлеба.

Луна в кругах – к морозу.

Красноватые круги возле луны – к снегу и ветру.

Над восходящим солнцем виднеется облако – к непогоде.

Кошка много пьет – к непогоде.

Много мышей на гумне – зима будет с оттепелями.

Комары появились – к теплой зиме.

Что нельзя делать 28 октября

Женщинам не рекомендуется заниматься работой по дому, кроме самой необходимой. Категорически запрещено сплетничать и ругаться.

Кто родился 28 октября

Мэтт Смит (37 лет)

Мэтт Смит Момент из сериала "Доктор кто"

Британский актер театра, кино и телевидения, наиболее известный своей ролью Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто", за которую был номинирован на телевизионную премию BAFTA в 2011 году.

жулия Робертс instagram/juliaroberts

Американская актриса и продюсер, получившая премию "Золотой глобус" и номинированная на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана" в 1990 году за роль в фильме "Стальные магнолии". Известные работы: "Красотка", "Эрин Брокович", "Улыбка Моны Лизы" и другие.

Хоакин Феникс instagram/legends.inc

Американский актер, продюсер, клипмейкер и музыкант. Четырехкратный номинант и лауреат кинематографической премии "Золотой глобус", призер Каннского и обладатель кубка Вольпи Венецианского кинофестивалей за лучшую мужскую роль и музыкальной премии "Грэмми", трехкратный номинант на премию "Оскар" и премию Британской киноакадемии. Стал настоящей находкой в фильме "Джокер", где сыграл главную роль.

Гвендолин Кристи instagram/gwendolineuniverse

Британская актриса, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны".

Билл Гейтс instagram/thisisbillgates

Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал