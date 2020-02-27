Приметы и праздники 28 февраля: что нельзя делать в этот день

28 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери и День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери

Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Празднования иконе совершаются 27 апреля и в честь перенесения иконы в Вильнюс в 1495 году — 28 февраля по новому стилю. На протяжении долгих лет Виленская икона Божией Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года, согласно приказу министра обороны страны.

Цель внесения в календарь новой даты, как было отмечено в официальных документах, — поддержать престиж штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Народные приметы на 28 февраля

Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса.

Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури

Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке – ждите снегопада.

Если снег 28 февраля практически полностью растает – много сена будет.

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