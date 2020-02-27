Приметы и праздники 28 февраля: что нельзя делать в этот день

28 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери и День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери
Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Празднования иконе совершаются 27 апреля и в честь перенесения иконы в Вильнюс в 1495 году — 28 февраля по новому стилю. На протяжении долгих лет Виленская икона Божией Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.
День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины
День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года, согласно приказу министра обороны страны.
Цель внесения в календарь новой даты, как было отмечено в официальных документах, — поддержать престиж штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
Народные приметы на 28 февраля
Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса.
Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури
Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке – ждите снегопада.
Если снег 28 февраля практически полностью растает – много сена будет.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!