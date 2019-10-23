Приметы и праздники 23 октября: что нельзя делать

23 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить день рекламщиков и Международный день снежного барса.

Православная церковь почитает память мучеников Евалампия и Евлампии. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 23 октября

День рекламщиков

День рекламщиков App2Top

Этот профессиональный праздник установлен в Украине, России, Беларуси и ряде стран постсоветского пространства. Он отмечается с 1994 года, и за время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама.

Международный день снежного барса

Снежный барс Depositphotos

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов.

Евлампий и Евлампия

Евлампий и Евлампия "Православие"

Мученики, которые были братом и сестрой и в 303 году погибли от рук гонителей во времена правления римского императора Максимиана. Евлампия, узнав о судьбе брата, добровольно передала себя в руки мучителей. Она перетерпела жестокие пытки и была убита вместе с братом.

23 октября приметы

Если слякоть и грязь на улице – снег не выпадет до самой Казанской.

Если мороз не ударил – зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если на протяжении дня западная часть неба чистая – дождя не будет.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранней.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Что нельзя делать 23 октября

В этот день запрещено жениться или выходить замуж, делать покупки, подметать пол и начинать что-то новое.

Кто родился 23 октября

Пеле (79 лет)

Пеле (справа) Спорт-Экспресс

Эдсон Арантис ду Насименту — бразильский футболист, нападающий, играл за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос", провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.

Райан Рейнольдс instagram/vancityreynolds

Канадско-американский актер, продюсер, наиболее известен по роли "Дэдпула". Также снимался в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", "Король вечеринок", "Просто друзья", "Да, нет, наверное", "Предложение", "Ужас Амитивилля", "Большая жратва", "Люди Икс: Начало".

Эмилия Кларк instagram/emilia_clarke

Британская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов" (мать драконов), Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис" и Ки’ры в фильме "Хан Соло. Звёздные войны: Истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!