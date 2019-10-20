Приметы и праздники 20 октября: что нельзя делать

20 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В частности, Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы и Международный день авиадиспетчера.
Кроме того, День работников пищевой промышленности, Международный день поваров, а день ангела отмечают Святослав и Александр. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 20 октября
Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы
Рак молочной железы
Герцлия Медикал Центр
Введен указом президента Украины от 17 января 2005 года. Свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины. Факторы, которые повышают риск заболевания, следующие: возраст свыше 40 лет; наследственная и семейная склонность; поздняя менопауза; раннее начало месячных (до 12 лет); поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие; прерывание беременности; фиброзно-кистозная мастопатия; ожирение; курение.
День работников пищевой промышленности
Работники пищевой промышленности
mykharkov
Установлен в 1966 году, отмечается в третье воскресенье октября. В последние годы во всем мире остро стоит вопрос о формировании продовольственной безопасности. Именно работники пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту проблему.
Международный день поваров
День повара
pixabay
Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Празднование в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и владельцы предприятий общественного питания.
Международный день авиадиспетчера
День авиадиспетчера
Википедия
Профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением отмечается ежегодно 20 октября. В этот день в 1961 году в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.
Приметы 20 октября
Если в этот день снег выпал – с ноябрьской Матрены зима начнется.
Снег ночью выпал – долго лежать будет, днем – скоро растает.
Если солнечная погода – тепло продержится еще три недели.
Если месяц бледный и мутный – к снегу и морозу.
Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели – зима будет поздней.
Что нельзя делать 20 октября
В этот день запрещено делать выпечку, жаловаться на плохую жизнь и неприятности, а также принимать подарки.
Кто родился 20 октября
Владимир Соловьев (56 лет)
Владимир Соловьев
Кадр из видео
Топ-пропагандист Кремля, российский телеведущий, глава Союза журналистов России, член российской политической партии "Единая Россия". Он известен своими антиукраинскими высказываниями.
Снуп Дог (48 лет)
Снуп Дог
instagram/snoopdogg
Американский рэпер, продюсер и актёр, больше всего известен, как МС на хип-хоп сцене западного побережья и один из самых талантливых протеже Dr. Dre.
Марина Поплавская (день смерти)
Марина Поплавская
20 октября 2018 года известная украинская актриса погибла в автокатастрофе в Киевской области, когда автобус с актёрами "Дизель-шоу" врезался в грузовик. 22 октября была похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.
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