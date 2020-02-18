Приметы и праздники 19 февраля: что нельзя делать в этот день

19 февраля во всем мире отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, более известный, как День кита.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах планеты. Праздник был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

pexels.com

Приметы 19 февраля

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

pexels.com

Что нельзя делать 19 февраля

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!