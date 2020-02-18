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18 февраля • обновлено в 21:11
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Приметы и праздники 19 февраля: что нельзя делать в этот день

1.2т
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19 февраля во всем мире отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, более известный, как День кита.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 19 февраля 2020

pexels.com

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Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах планеты. Праздник был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

Приметы и праздники 19 февраля 2020

pexels.com

Приметы 19 февраля

  • Морозы усилились – к бурной весне.

  • Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

  • Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Приметы и праздники 19 февраля 2020

pexels.com

Что нельзя делать 19 февраля

  • Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями.

Приметы и праздники 19 февраля 2020

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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