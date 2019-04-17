Приметы и праздники 17 апреля 2019: как не попасть в беду

17 апреля 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день почитают память Святого Иосифа Песнописца и празднуют свой день рождения Виктория Бэкхем и Руни Мара.

Приметы в этот день советуют быть осторожными, а также они могут предсказать погоду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

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День Святого Иосифа

Иосиф Песнописец был христианским святым, который родился и получил воспитание на Сицилии, затем вступил в Солунский монастырь, где погрузился в самый строгий аскетизм. Император Византии Лев Армянин, иконоборец, преследовал его и заключил в тюрьму. Получив свободу, Иосиф устроил монастырь при храме Златоуста, но кесарем Вардой снова был лишен свободы и сослан в Херсонес. После его возвращения императрица Феодора назначила его скевофилаксом патриаршей кафедры.

Патриарх Фотий называл его "отцом отцов", "ангелом Божиим" и сделал его духовником всего константинопольского клира.

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Приметы 19 апреля

Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей;

Запел сверчок 17 апреля – пора ехать в поле и начинать работы;

Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот;

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Дождь пошел – значит, вся весна будет ненастной, с большим количеством осадков;

Лошади головы запрокидывают – будет дождь. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.

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Родились 19 апреля

1586 — Джон Форд (ум. 1639), английский драматург.

1920 — Эдмонда Шарль-Ру (ум. 2016), французская писательница, журналистка.

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1959 — Шон Бин, британский киноактер.

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1972 — Дженнифер Гарнер, американская актриса, продюсер, режиссер.

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1974 — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.

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1985 — Руни Мара, американская киноактриса.

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