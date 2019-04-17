Приметы и праздники 17 апреля 2019: как не попасть в беду

17 апреля 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день почитают память Святого Иосифа Песнописца и празднуют свой день рождения Виктория Бэкхем и Руни Мара.
Приметы в этот день советуют быть осторожными, а также они могут предсказать погоду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.
pexels.com
День Святого Иосифа
Иосиф Песнописец был христианским святым, который родился и получил воспитание на Сицилии, затем вступил в Солунский монастырь, где погрузился в самый строгий аскетизм. Император Византии Лев Армянин, иконоборец, преследовал его и заключил в тюрьму. Получив свободу, Иосиф устроил монастырь при храме Златоуста, но кесарем Вардой снова был лишен свободы и сослан в Херсонес. После его возвращения императрица Феодора назначила его скевофилаксом патриаршей кафедры.
Патриарх Фотий называл его "отцом отцов", "ангелом Божиим" и сделал его духовником всего константинопольского клира.
wikipedia.org
Приметы 19 апреля
Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей;
Запел сверчок 17 апреля – пора ехать в поле и начинать работы;
Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот;
pexels.com
Дождь пошел – значит, вся весна будет ненастной, с большим количеством осадков;
Лошади головы запрокидывают – будет дождь. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.
pexels.com
Родились 19 апреля
1586 — Джон Форд (ум. 1639), английский драматург.
1920 — Эдмонда Шарль-Ру (ум. 2016), французская писательница, журналистка.
wikipedia.org
1959 — Шон Бин, британский киноактер.
wikipedia.org
1972 — Дженнифер Гарнер, американская актриса, продюсер, режиссер.
wikipedia.org
1974 — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.
wikipedia.org
1985 — Руни Мара, американская киноактриса.
wikipedia.org
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram